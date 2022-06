REGENSBURG. Am Samstag, 25. Juni 2022, wurde in Regensburg bei Bau- bzw. Grabungsarbeiten eine 250 kg Fliegerbombe aufgefunden. Heute (26. Juni 2022) um 10 Uhr begannen die notwendigen Evakuierungsmaßnahmen, die vor wenigen Minuten abgeschlossen wurden. In Kürze beginnen die Entschärfungsarbeiten.



Die Dauer der Entschärfung kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Es wird nachberichtet, sobald die Fliegerbombe entschärft ist und die Sperren aufgehoben werden.