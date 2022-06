REGENSBURG. Am Samstag, 25. Juni 2022, wurde in Regensburg bei Bau- bzw. Grabungsarbeiten eine 250-kg Fliegerbombe aufgefunden. Die Bombe befindet sich in einem nicht transportfähigen Zustand. Nach Rücksprache mit den Fachkräften ist eine Entschärfung am Sonntag erforderlich. Von den notwendigen Evakuierungsmaßnahmen werden etwa 1.200 Personen betroffen sein.

Am Samstagnachmittag wurde bei Grabungsarbeiten in der Riegergasse in Regensburg eine amerikanische 250 kg-Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg aufgefunden. Wenig später wurde die Bombe von Fachkräften des Sprengkommandos begutachtet. Dabei wurde festgestellt, dass sich die Bombe in einem nicht transportfähigen Zustand befindet und sie deshalb entschärft werden muss. Aus diesem Grund ist ein Sicherheitsradius von 500 Metern festgelegt worden.

Die Stadt Regensburg hat als zuständige Sicherheitsbehörde die Gesamtkoordination übernommen. Ein Koordinierungsstab aller beteiligter Stellen, darunter Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste wurde eingerichtet.

Evakuierung

Die Evakuierung beginnt am Sonntag, 26. Juni 2022, um 10 Uhr. Die Arbeit an der Bombe kann erst nach Abschluss der Evakuierungsmaßnahmen, von denen etwa 1.200 Personen betroffen sind, beginnen. Die Einsatzkräfte bitten die Bewohnerinnen und Bewohner, vorher rechtzeitig und geordnet ihre Häuser zu verlassen und den Anweisungen Folge zu leisten.

Betreuung, Bürgertelefon und Bus-Shuttles

Eine Betreuungsstelle für Evakuierte wird in der Donau-Arena eingerichtet, die ab 8 Uhr geöffnet ist.

Ebenso können sich betroffene Bürger ab 7 Uhr an das Bürgertelefon unter der Telefonnummer 0941/507 - 2326 wenden. Insbesondere bei benötigtem Krankentransport, erforderlicher Krankenbetreuung oder bei bestehender Quarantäne wegen COVID-19 ist diese Nummer zu wählen.

An folgenden Sammelstellen stehen um 10.30 Uhr, 11.00 Uhr und 11.30 Uhr Busse zur Verfügung, die zur Betreuungsstelle Donau-Arena fahren:

Schwabelweis

Haltestelle Fleischmannstraße

Haltestelle Kirchstraße

Die Linie 5 fährt während des Evakuierungsmaßnahmen die Haltestellen in Schwabelweis und Tegernheim nicht an.