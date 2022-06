LENGGRIES, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am Mittwoch, den 22. Juni 2022, verunglückte auf einem Forstweg vom Schwarzenbachtal in Richtung Rautalm ein 81-jähriger Mann mit seinem E-Bike tödlich. Die Polizeiinspektion Bad Tölz hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Am Mittwochmittag fuhr ein 81-jähriger Mann aus dem Landkreis Weilheim-Schongau mit seinem E-Bike den Forstweg vom Schwarzenbachtal in Richtung Rautalm. An einer verengten Stelle, kam er aus unbekannter Ursache nach links vom Weg ab und stürzte circa 30 Meter über felsversetztes Gelände ab und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Der 80jährige Begleiter des Opfers, der vorausgefahren war und erst durch laute Aufprallgeräusche des EBikes den Absturz bemerkte, konnte wegen schlechter Netzabdeckung erst verzögert einen Notruf absetzen.

Mitglieder der Bergwachten aus Lenggries, Bad Tölz und Krün waren zur Hilfeleistung und auch zur Bergung des Verunglückten mit dem Polizeihubschrauber eingesetzt.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben bislang keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden.