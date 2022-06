AHORN, LKR. COBURG. Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Gemeinde Ahorn einen grauen Audi A6. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Eigentümer parkte den Audi am Mittwochabend, 21.30 Uhr, im Hof seines Anwesens am Molkenrasen. Am nächsten Morgen bemerkte er um 5.30 Uhr, dass dieser dort nicht mehr stand und verständigte die Polizei. Beide Fahrzeugschlüssel befinden sich noch in seiner Obhut. Wie es den Dieben gelang das Auto zu starten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Wagen mit dem Kennzeichen CO-SK 639 hat einen Wert von etwa 30.000 Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum am Molkenrasen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 mit der Kripo Coburg in Verbindung zu setzen.