1208 - Einbruch in Schreibwarengeschäft

Kriegshaber - Heute Nacht (24.06.2022), zwischen 03:00 Uhr und 03:40 Uhr, brachen mehrere Täter in ein Schreibwarengeschäft in der Luther-King-Straße (Bereich der einstelligen Hausnummern) ein. Die Täter schlugen hierbei die Glasscheibe der Eingangstüre ein und gelangten so in das Geschäft. Daraus entwendeten sie hauptsächlich Zigaretten, aber auch diverse andere Waren deren Gesamtwert derzeit noch nicht bezifferbar ist. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Eine Zeugin vernahm in diesem Zusammenhang zwei Männer in Tatortnähe. Sie wurden wie folgt beschrieben:

jüngeres Aussehen, schlank, dunkel gekleidet

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

1209 - Vandalismus

Göggingen - In der Zeit von 16.06.2022 bis 22.06.2022 beschädigten ein oder mehrere Täter zwei Glastüren im Hausflur des Mehrfamilienhauses in der Bgm.-Aurnhammer-Straße 47. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

1210 - Schlägerei zwischen zwei Gruppen

Innenstadt - Heute Nacht (24.06.2022), gegen 03:30 Uhr, gerieten zwei aus jungen Männern bestehende Gruppen in der Ludwigstraße aneinander. Nach einer verbalen Auseinandersetzung der insgesamt etwa 10 Beteiligten gingen sich einige auch körperlich an. Die Folgen waren diverse Hämatome in Gesichtern und an den Oberkörpern. Einer der jungen Männer im Alter von etwa 20 Jahren zog während der Auseinandersetzung sogar ein Messer und bedrohte damit die gegnerische Gruppe. Das Messer kam zum Glück nicht weiter zum Einsatz und es blieb bei der Drohung. Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen flüchteten einige Personen, sodass nur noch sechs Beteiligte und eine Zeugin festgestellt wurden. Der etwa 20-Jährige, der das Messer bei sich hatte, war nicht mehr vor Ort. Er soll im Rahmen der Auseinandersetzung auch noch an das T-Shirt eines Kontrahenten gelangt sein und dieses entwendet haben. Was der genaue Grund für die Auseinandersetzung zwischen den erheblich betrunkenen Beteiligten war ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

1211 - Betrunkener rastet aus

Innenstadt - Am 23.06.2022, gegen 21:00 Uhr, hielt sich eine Gruppe junger Leute im Bereich einer Tankstelle An der Blauen Kappe auf, als ein 26-Jähriger mit zwei Freunden dort vorbeikam. Der mit über zwei Promille erheblich betrunkene 26-Jährige zettelte einen Streit mit der Gruppe an und beschimpfte einige daraus mit diversen Kraftausdrücken. Damit nicht genug, schlug er mit der Hand gegen die Köpfe zweier Männer aus der Gruppe und verletzte diese leicht. Seine beiden Freunde versuchten ihn hierauf zu beruhigen, was jedoch nicht ohne weiteres gelang. Der Aggressor entblößte nämlich hierauf sein Glied und zeigte es den beiden anwesenden Frauen im Alter von 22 und 23 Jahren. Auch diesen gegenüber äußerte er sexuell beleidigende Sprüche. Als schließlich die hinzugerufenen Polizeibeamten eintrafen, versuchte er zu fliehen, wurde aber umgehend von den Beamten gestellt. Wegen seinen Aggressionen erwarten den 26-Jährigen nun mehrere Strafanzeigen für die er sich verantworten muss.