FÜRTH. (791) In den Morgenstunden des gestrigen Mittwochs (23.06.2022) waren Unbekannte in ein Haus in der Fronmüllerstraße eingedrungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der oder die unbekannten Einbrecher verschafften sich zwischen 01:30 Uhr und 05:45 Uhr auf noch unbekannte Weise über die Eingangstür Zugang zum Haus und durchsuchten das Anwesen. Mit erbeutetem Bargeld, Schmuck und Mobiltelefonen waren die Täter anschließend unerkannt geflüchtet. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Fürther Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Rainer Seebauer / bl