SCHLÜSSELFELD, LKR. BAMBERG. Bei einem Verkehrsunfall in einem Baustellenbereich auf der A3 ist am Donnerstagnachmittag ein Betonlaster offenbar alleinbeteiligt auf die Seite gekippt. Der Fahrer kam verletzt in ein Krankenhaus. Zur Stunde ist die Autobahn in beide Richtungen gesperrt. Es kommt zu massiven Verkehrsbehinderungen (Stand 16.00 Uhr).

Kurz vor 14.00 Uhr hat sich der Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Höchstadt a. d. Aisch und Schlüsselfeld ereignet. Der Fahrmischer war im dortigen Baustellenbereich in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs, als der 32-jährige am Steuer aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Lkw fuhr in der Folge gegen eine mobile Stahlschutzwand (sogenannte Mini-Guards) und kippte im weiteren Verlauf auf die rechte Fahrzeugseite. Beide Richtungsfahrbahnen waren daraufhin blockiert und der Verkehr auf der A3 kam zum Erliegen.

Ersthelfer befreiten den aus dem Landkreis Bamberg stammenden 32-Jährigen aus dem Betonlaster und übergaben ihn dem Rettungsdienst. Der Mann wurde in der Folge mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen ist sein Gesundheitszustand nicht lebensbedrohlich. Die Sachschadenshöhe dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro belaufen.

Die Unfallaufnahme erfolgt durch die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried. Wie lange die Aufräum- und Bergungsarbeiten noch andauern werden, ist derzeit noch nicht abschätzbar. Aktuell wird der Verkehr in Richtung Süden an der Anschlussstelle Schlüsselfeld und in Richtung Norden an der Anschlussstelle Höchstadt ausgeleitet. Neben Polizei und Rettungsdienst befindet sich u. a. auch die Freiwillige Feuerwehr Schlüsselfeld im Einsatz.