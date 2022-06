1195 - Brandstiftung

Innenstadt - Am 22.06.2022, gegen 22:30 Uhr, löste die Brandmeldeanlage von gewerblich genutzten Räumlichkeiten „Beim Rabenbad“ (Bereich der einstelligen Hausnummern) bei der Rettungsleitstelle einen Alarm aus. Die Feuerwehr konnte den Brandherd in einem unbewohnten Zimmer schnell ausmachen und löschen. Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg ergaben, dass offensichtlich mutwillig versucht wurde ein Feuer zu legen. Durch das schnelle Eingreifen konnte jedoch Schlimmeres verhindert werden. Es wurde niemand verletzt und der Sachschaden beläuft sich nur auf einen Betrag im oberen dreistelligen Eurobereich.

Die Kripo Augsburg bittet verdächtige Wahrnehmung im Zusammenhang mit dem Brand unter 0821/323 3810 zu melden.

1196 - Ohne Fahrerlaubnis und betrunken mit Schreckschusswaffe unterwegs

Oberhausen - Am 22.06.2022, gegen 22:15 Uhr, teilte eine aufmerksame Zeugin einen offensichtlich betrunkenen Kleinkraftradfahrer an einer Tankstelle in der Donauwörther Straße (Bereich der 190er Hausnummern) mit. Der Mann soll auch schon gegen 20:00 Uhr kurz vor Ort gewesen sein. Polizeibeamte der PI Augsburg 5 stellten den 59-jährigen Kleinkraftrad-Fahrer und unterzogen ihn einer Kontrolle. Er hatte einen Alkoholwert von rund 1,9 Promille und zudem konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Bevor die Beamten jedoch die notwendigen Maßnahmen einleiten konnten, gab die Zeugin noch weitere prekäre Details zu Protokoll. Der 59-Jährige habe ihr zuvor noch gedroht. Vermutlich aufgrund eines verschmähten Liebesgeständnisses zeigte er ihr mit drohenden Worten begleitet eine Schusswaffe, die er verbotenerweise im Hosenbund mit sich führte. Diese wurde von den Beamten auch gleich aufgefunden und sichergestellt. Es handelte sich um eine entladene Schreckschusswaffe ohne Magazin. Neben der unterbundenen Weiterfahrt und einer veranlassten Blutentnahme erwarten ihn nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Bedrohung und Führens der Schreckschusswaffe ohne Waffenschein.

1197 - Brand in leerstehender Parkgarage

Antonsviertel - Gestern (22.06.2022), gegen 19:05 Uhr, gingen mehrere Mitteilungen über eine starke Rauchentwicklung aus dem leerstehenden Parkhaus am Hotelturm ein. Vor Ort konnte durch Polizei und Feuerwehr ein offenes Feuer im 1. Obergeschoss des Parkhauses festgestellt werden. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und beendete die Löschmaßnahmen nach rund einer halben Stunde. Zeugen meldeten zeitgleich eine Gruppe von Jugendlichen, die sich von dem Parkhaus in Richtung der Haltestelle Kongress am Park entfernten. Polizeibeamte kontrollierten dort schließlich sechs Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren. Sie gelten aktuell als tatverdächtig. Die polizeilichen Ermittlungen werden derzeit wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung geführt. Es entstand mutmaßlich kein Gebäudeschaden, sondern lediglich ein Schaden durch Rußentwicklung, der momentan nicht bezifferbar ist. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

1198 - Brennender Autoreifen in Bauruine

Proviantbachviertel - Am 22.06.2022, gegen 19:15 Uhr, bemerkt ein aufmerksamer Zeuge einen brennenden Autoreifen in einer Bauruine in der Proviantbachstraße (Bereich der 30er Hausnummern). Ein weiterer 56-jähriger Mann versuchte den Reifen zu löschen und atmete dabei offenbar Rauchgase ein, woraufhin er mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ins Uniklinikum Augsburg eingeliefert wurde. Warum der Reifen brannte ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Ein Sachschaden entstand offensichtlich nicht.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

1199 - Vandalismus: Mülltonne in Brand gesetzt

Lechhausen - Bereits am 21.06.2022, gegen 17:30 Uhr, setzte ein Unbekannter in der Hainbergstraße eine im Freien stehende grüne Mülltonne in Brand. Der Brand wurde glücklicherweise sehr schnell von dem Bewohner entdeckt und zusammen mit einem weiteren Anwohner gelöscht. Die Feuerwehr musste nicht anrücken. Eine Anzeigenerstattung bei der Polizei erfolgte erst im Nachgang. Hinweise zum Verursacher sind nicht bekannt. An der Tonne entstand ein Brandloch und dadurch ein Sachschaden von nahezu 100 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

1200 - Betrug durch Wunderheilerin

Hochfeld - Am 21.06.2022, gegen 15:30 Uhr, wurde eine 73-jährige Seniorin auf einem Supermarktparkplatz in der Konrad-Zuse-Straße von zwei Frauen angesprochen. Die Frauen überzeugten sie davon, ihr „Hexen“ austreiben zu können und forderten hierfür 10.000 Euro von der Seniorin. Sie brachte allerdings nur rund 1.000 Euro auf, die sie einer der „Wunderheilerinnen“ übergab. Diese wickelte das Geld in ein Tuch und übergab ihr das Paket wenig später mit dem Hinweis die Frau solle es sich über Nacht unter das Kopfkissen legen. Dies tat die 73-jährige und stellte dadurch erst am nächsten Tag fest, dass sie um ihr Geld gebracht wurde und sich in dem Paket nur noch Zeitungspapier befand.

Die Täterinnen wurden wie folgt beschrieben:

ca. 70 Jahre, 165 cm groß, kräftig, ovales Gesicht, längliche Nase, helle Haare, heller Rock, weißes Top, russische Sprache

ca. 60-70 Jahre, ca. 150 cm groß, kräftig, rundes Gesicht mit Brille, kurze helle Haare, trug einen weißen Hut, helle Hose, helle Bluse mit heller Weste darüber, russische Sprache

Etwaige weitere Geschädigte werden gebeten sich unter 0821/323 2710 zu melden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor derartigen Betrugsmaschen und verweist auf nachfolgende Flyer in deutscher und russischer Sprache.