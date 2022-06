OBERSÖCHERING, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Am Mittwoch, den 22. Juni 2022, ereignete sich kurz vor 14.30 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 472 auf Höhe Abertshausen, bei welchem eine 73-Jährige tödlich verletzt wurde. Die Polizeiinspektion Penzberg hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Die Bundesstraße war zeitweise total gesperrt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer getöteten Person, kam es heute, gegen 14:24 Uhr, auf der B 472 bei Obersöchering auf Höhe Abertshausen. Eine Autofahrerin aus Peißenberg (73) die mit ihrem Ehemann (75) in Richtung Weilheim unterwegs war, setzte zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeugs an und prallte dabei frontal gegen einen in Richtung Bad Tölz fahrenden Sattelzug. Das Auto wurde durch den Anstoß mit dem Lkw in die Leitplanke geschleudert, wobei die Fahrerin tödliche Verletzungen erlitt. Der Ehemann wurde mit dem Rettungshubschrauber lebensbedrohlich verletzt in die Unfallklinik Murnau geflogen. Die Feuerwehren Obersöchering und Spatzenhausen mussten die Verunfallten aus dem Pkw befreien. Der ungarische Lkw-Fahrer (31) kam leicht verletzt in die Unfallklinik nach Murnau.

Zur Ermittlung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die B 472 wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme total gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei Weilheim umgeleitet.