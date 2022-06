EGGENFELDEN, LKR. ROTTAL-INN. Bei der Unterstützung des Veterinäramtes Rottal-Inn auf einem Anwesen Nahe Eggenfelden kam es heute Vormittag, kurz nach 12.00 Uhr, zu einem größeren Polizeieinsatz.

Im Zuge einer Räumung unterstützten Kräfte der Polizeiinspektion Eggenfelden sowie Einsatzkräfte aus Passau und Landshut heute Vormittag das Veterinäramt des Landratsamtes Rottal-Inn im Rahmen einer sog. Bestandsräumung. Zu Beginn der Maßnahmen bespritzte der 45-jährige Bewohner des Anwesens die Einsatzkräfte mit einer chemischen Flüssigkeit und verbarrikadierte sich anschließend im Anwesen. Dort drohte der Mann, das Haus nicht lebend zu verlassen.

Da nicht bekannt war, ob und in welcher Menge gefährliche Flüssigkeiten in dem Anwesen gelagert sind und auch eine Eigengefährdung nicht auszuschließen war, sind neben der Verhandlungsgruppe des Polizeipräsidiums Niederbayern auch Spezialkräfte des Polizeipräsidiums München zum Einsatz gekommen.

Kurz nach 17.00 Uhr ist es den Spezialkräften gelungen, den Mann in seinem Anwesen in Gewahrsam zu nehmen. Zwar leistete er hierbei Widerstand, er wurde jedoch nicht verletzt. Da er allerdings im Keller eine unbekannte Flüssigkeit ausbrachte, wurde er vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine einstweilige Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung wird seitens der Polizeiinspektion Eggenfelden veranlasst.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 0162/2698654

Veröffentlicht: 22.06.2022, 17.45 Uhr