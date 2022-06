SCHWARZENFELD, LKR.SCHWANDORF. Wie bereits berichtet stürzten am 21. Juni 2022 zwei Personen von einem Stand-up-Paddle-Board im Murner See. Eine 25-jährige Frau konnte gerettet werden. Ein 41-jähriger Mann konnte nach intensiver Absuche heute leider nur tot geborgen werden.

Am 21. Juni 2022 kam es zu einem Unfall, als zwei Personen mit einem Stand-up-Paddle-Board (SUP) auf dem Murner See fuhren. Eine 25-jährige Frau sowie ein 41-jähriger Mann stürzten vom gemeinsam benutzten SUP. Die Frau konnte von einer Tretbootbesatzung gerettet werden, der Mann ging unter.

Die verständigten Rettungskräfte suchten den Bereich mit Tauchern und einem Rettungshubschrauber etwa bis Mitternacht ab, leider ohne Erfolg. Am 22. Juni 2022, gegen 08:00 Uhr, konnte die Absuche fortgesetzt werden. Sie erfolgte mit Booten der Wasserwacht (mit Sonar), einer Drohne, einem Tauchroboter und Tauchern.

Schließlich fanden die eingesetzten Rettungstaucher die Leiche des vermissten Mannes am 22. Juni 2022, mittags, in etwa 28 Metern Tiefe. Der Leichnam konnte gegen 13:00 Uhr von den Rettungstauchern etwa 30-50 Meter von der vermuteten Unfallstelle entfernt geborgen werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen.