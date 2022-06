Sylbach, Lkr. Haßberge. Am Dienstag ist ein bislang unbekannter Einbrecher gewaltsam in ein Wohnanwesen in der Weinberggasse eingedrungen. Der Täter entwendete hierbei einen mittleren dreistelligen Geldbetrag. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand muss sich der Einbruch im Zeitraum zwischen 09:00 und 14:00 Uhr ereignet haben. Der oder möglicherweise auch die Täter öffneten gewaltsam eine Tür und gelangten so in das Einfamilienhaus. Auf der Suche nach Beute fanden sie einen Bargeldbetrag in mittlerer dreistelliger Höhe und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf einen unteren vierstelligen Betrag belaufen.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.