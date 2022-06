912. Pkw-Fahrer entfernt sich von Polizeikontrolle und verursacht Verkehrsunfall; zwei Personen leicht verletzt – Moosach

Am Mittwoch, 22.06.2022, gegen 02:10 Uhr, wollte eine Polizeistreife einen Pkw Audi auf der Moosacher Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Als die Polizeibeamten die Anhaltesignale gaben, wendete der Pkw abrupt und fuhr mit hoher Geschwindigkeit die Moosacher Straße stadtauswärts.

Der Pkw überfuhr hier mehrere rote Ampeln und beschleunigte stark. Im weiteren Verlauf fuhr der Pkw auf der Max-Born-Straße (westliche Fahrtrichtung). An der Einmündung zur Triebstraße kam das Fahrzeug von der Fahrbahn nach links ab und der Pkw kollidierte daraufhin mit einem Baum und kam zum Stillstand.

Die eintreffende Polizeistreife unterstützte die beiden Fahrzeuginsassen beim Verlassen des Pkw. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 23-Jährigen mit Wohnsitz in München. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 24-Jähriger, ebenfalls mit Wohnsitz in München. Beide Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt und von dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Bei dem Fahrer wurde festgestellt, dass dieser alkoholbedingt absolut fahruntüchtig war. Zudem fanden sich bei ihm Anzeichen für einen Betäubungsmittelkonsum. Bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt.

Der Pkw fing nach dem Unfall an zu brennen. Dieses Feuer konnte von der zwischenzeitlich alarmierten Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand hierbei ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Durch das Feuer wurde noch ein Versorgungsgebäude beschädigt. Hierbei entstanden auch mehrere tausend Euro Schaden. Die Max-Born-Straße sowie die Einmündung der Triebstraße wurden für die Unfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden komplett gesperrt. Es kam hier zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

913. Verkehrsunfall; zwei Personen verletzt – Westend

Am Dienstag, 21.06.2022, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 62-Jähriger mit einem Pkw Mercedes, die Kazmairstraße stadtauswärts. An der Kreuzung zur Bergmannstraße liefen zwei Kinder, beide jeweils 10 Jahre alt und mit Wohnsitzen in München, vom Gehweg der Kazmairstraße kommend über die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Kindern und dem Pkw. Ein Kind wurde hierbei leicht verletzt und das andere Kind wurde schwer verletzt. Beide kamen zur medizinischen Behandlung in Krankenhäuser. Am Pkw entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei. Während dieser kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

914. Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Büro; ein Tatverdächtiger festgenommen – Obersendling

Im Zeitraum Samstag, 18.06.2022, 21:00 Uhr, bis Sonntag, 19.06.2022, 15:20 Uhr, wurde in einem Büro in der Kistlerhofstraße eingebrochen. Hierbei drang der Täter gewaltsam in die Büroräume ein. Im Gebäude wurden mehrere Schränke durchwühlt. Der Täter beschädigte hierbei auch mehrere Rechner und Drucker gewaltsam. Der Täter entwendete hierbei mehrere technische Geräte. Unter anderem auch mehrere Laptops.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte mehrere Spuren am Tatort. Im Rahmen der Ermittlungen wurden diese ausgewertet und führten zu einem 37-Jährigen mit Wohnsitz in München. Dieser konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen und festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen konnten mehrere Gegenstände, die als Tatbeute identifiziert wurden, aufgefunden und sichergestellt werden. Der Tatverdächtige wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Hier wurde er am Dienstag, 21.06.2022, dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchskriminalität) der Münchner Kriminalpolizei.

915. Trickbetrug durch falschen Handwerker – Neuhausen/Untersendling

Fall 1:

Am Dienstag, 21.06.2022, gegen 11:15 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Täter bei einer über 80-jährigen Münchnerin und gab sich als Handwerker aus. Er gab an, die veralteten Wasserleitungen überprüfen zu müssen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ließ die über 80-Jährige den unbekannten Täter in ihre Wohnung. Dieser täuschte Arbeiten vor und lenkte die über 80-jährige dadurch ab. Zwischenzeitlich gelangte ein weiterer unbekannter Täter in die Wohnung und entwendete mehrere Schmuckstücke. Im Anschluss entfernten sich beide unbekannten Täter unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Zu einem späteren Zeitpunkt stellte die Münchnerin den Diebstahl fest und verständigte nachträglich den Polizeinotruf 110.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 65 (u. a. Trickdiebstahl).

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, nordeuropäisches Aussehen, dunkelbraune kurze Haare, blaue Augen; bekleidet mit einer grauen langärmligen Jacke im „Bauarbeiterstil“ und einer grauen langen Hose, sprach Deutsch mit rheinischem Akzent, trug FFP2-Maske

Täter 2:

Zu diesem liegt keine Beschreibung vor.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Landshuter Allee, Blutenburgstraße, Gümbelstraße, Nymphenburger Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65 Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2:

Am Dienstag, 21.06.2022, gegen 11:45 Uhr, erhielt eine über 90-Jährige mit Wohnsitz in München einen Anruf von einem ihr unbekannten Mann, welcher ihr mitteilte, dass ein Baggerfahrer in der nahegelegenen Baustelle ein Wasserrohr beschädigt hätte.

Der Anrufer teilte der über 90-Jährigen mit, dass in Kürze ein Handwerker bei ihr vorbeikommen würde, um den Wasserdruck in der Wohnung zu kontrollieren.

Im Anschluss ließ die über 90-Jährige den vermeintlichen Handwerker in ihr Badezimmer, wo er den Wasserhahn des Waschbeckens betätigte und die Dame in diese Überprüfung derart einband. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begab sich in der Zwischenzeit ein zweiter unbekannter Täter in die Wohnung und entwendete Schmuckstücke im Wert von mehreren tausend Euro. Nachdem der vermeintliche Handwerker die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die Frau das Fehlen ihres Schmuckes fest.

Nach Verständigung von Angehörigen begab sie sich zur Anzeigenerstattung zu einer Polizeiinspektion.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 65 (u. a. Trickdiebstahl) übernommen.

Der Täter vor Ort wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 178 cm groß, dunkle braune kurze dichte gepflegte Haare; trug weiße FFP2-Maske und war bekleidet mit blauer langärmliger Jacke in Bauarbeiterstil, lange Hose, Turnschuhe.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Implerstraße/Brudermühlstraße/ Wackersberger Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

916. Gewerbsmäßiger Fahrraddiebstahl; zwei Personen festgenommen – Thalkirchen

Am Montag, 20.06.2022, gegen 01:00 Uhr, bemerkte ein 49-jähriger Mann mit Wohnsitz in München, dass sein Fahrrad, welches er vor seinem Wohnanwesen abgestellt hatte, entwendet worden war.

Anschließend begab er sich zu der Polizeiinspektion 29 (Forstenried) zur Anzeigenerstattung. Der 49-Jährige hatte an seinem Fahrrad einen Peilsender angebracht, mittels dem das Fahrrad geortet werden konnte.

An der georteten Adresse in München, Neuhausen, konnte das Fahrrad des 49-Jährigen zusammen mit einem weiteren Fahrrad in einem Pkw mit ausländischem Kennzeichen festgestellt werden.

Da das Fahrzeug versperrt war und sich keine Person im oder in der Nähe des Fahrzeugs befanden, musste das Fahrzeug abgeschleppt werden. Am Morgen des Montags, 20.06.2022, gegen 06:30 Uhr, suchten die beiden Tatverdächtigen die Polizeiinspektion 42 (Neuhausen) aufgrund ihres fehlenden Pkws auf.

Da nach aktuellem Ermittlungsstand davon auszugehen ist, dass die beiden Fahrräder durch die Tatverdächtigen entwendet worden waren, wurden gegen den 36-jährigen serbischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland und den 38-jährigen serbischen Staatsangehörigen, ebenfalls ohne festen Wohnsitz in Deutschland, Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls eingeleitet.

Die beiden Beschuldigten wurden festgenommen und werden im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall hat das Kommissariat 61 (u. a. Bandendelikte) übernommen.

917. Zimmerbrand – Fürstenried

Am Dienstag, 21.06.2022, gegen 21:20 Uhr, meldete eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Appenzeller Straße über den Polizeinotruf 110 eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss.

Durch die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte der Brand unverzüglich gelöscht werden. Die 69-jährige Bewohnerin hatte ihre Wohnung zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird von einem technischen Defekt an der Spülmaschine ausgegangen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Zur genauen Brandursache hat das Kommissariat 13 (Branddelikte) die weiteren Ermittlungen übernommen.