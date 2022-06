Von zwei Baustellen in Massing und Unterdietfurt wurden im Tatzeitraum Mittwochabend, 15.06.2022, bis Montagmorgen, 20.06.2022, mehrere Baumaschinen entwendet.

In der Wolfsegger Straße in Massing entwendeten der oder die unbekannten Täter eine Benzinkehrwalze (Stihl) und einen Stampfer (Bomag), nachdem sie eine Sicherungskette durchtrennten.

In Unterdietfurt wurde im Ahornweg ein 5t-Bagger (Takeuchi) entwendet, für dessen Abtransport ein größeres Transportfahrzeug, evtl. ein Lkw mit Tieflader, erforderlich gewesen sein dürfte. Individuelles Merkmal des Baggers ist ein Schriftzug „Team Legende“ in roter Farbe an der Heckscheibe.

Ein Zusammenhang der Diebstähle kann aktuellen Ermittlungen zufolge nicht ausgeschlossen werden. Der entstandene Schaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich.