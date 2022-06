Wie bereits am 17.06.2022 berichtet, ereigneten sich im Monat Juni bereits drei Pkw-Aufbrüche im erweiterten Stadtbereich Tirschenreuth. Alle drei im Bereich von öffentlichen Parkplätzen in Naherholungsgebieten wie z. B. dem „Rothenbürger Weiher“ sowie dem „Vizinalbahnradweg“. In allen der Polizei bekannten Fällen wurde die Glasscheibe der Fahrer- oder Beifahrerseite mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen und die im Fahrzeug sichtbar abgelegten Wertgegenstände durch den unbekannten Täter entwendet. Schon im letzten Pressebericht wurde besonders darauf hingewiesen, keine Wertsachen und Bargeld im Auto liegen zu lassen. Insbesondere Geldbörsen, Mobiltelefone, Kameras oder Handtaschen locken Langfinger an, wenn diese Gegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen.

Aus diesem aktuellen Anlass erfolgte am Samstag, den 18.06.2022 eine erste sogenannte „Flyer-Aktion“ der Polizeiinspektion Tirschenreuth. Der Dienststellenleiter, Erster Polizeihauptkommissar Günther Burkhard selbst ließ es sich nicht nehmen, an den bislang bekannten Tatörtlichkeiten Flyer an den dort geparkten Autos zu hinterlassen. Diese kleinen Broschüren behandeln das Thema „Schutz rund ums Kraftfahrzeug“ und werden von der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder zur Verfügung gestellt. Darin finden sich wertvolle Tipps und Hinweise zur Verhütung von Pkw-Aufbrüchen bis hin zu Pkw-Diebstählen und sollen die Bürger entsprechend sensibilisieren. Einzelne Gespräche mit angetroffenen Spaziergängern bestätigten die Notwendigkeit der Maßnahme.