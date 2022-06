904. Staatsschutzrelevantes Delikt – Obergiesing

In den späten Abendstunden des Freitag (17.06.2022) informierte das Betriebszentrum der Münchner Verkehrsgesellschaft die Polizei über eine körperliche Auseinandersetzung an der U-Bahn-Haltestelle „Giesing“. Mehrere Streifen wurden daraufhin zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Die ersten vor Ort geführten Ermittlungen der eingesetzten Polizeibeamten ergaben, dass zuvor gegen 22:40 Uhr zwei Personen in einem U-Bahn-Wagen der Linie U2 in Streit geraten waren. Im Verlauf dieser wechselseitigen Auseinandersetzung beleidigte der 41-Jährige (mit deutscher Staatsangehörigkeit) den 25-Jährigen (mit westafrikanischer Staatsangehörigkeit) verbal, u.a. auch rassistisch und versetzte diesem einen Kopfstoß.

Weitere anwesende Fahrgäste trennten schließlich die beiden Kontrahenten und verständigten das Zugpersonal sowie die Polizei. Die beiden beteiligten Personen wurden zu einer Polizeiinspektion mitgenommen und nach der Anzeigenerstattung und polizeilichen Sachbearbeitung dort wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen zu diesem Sachverhalt (u.a. wechselseitiger Körperverletzung und Beleidigung) hat das Kriminalfachdezernat 4 (Staatsschutzdelikte) übernommen.

Allgemeine Präventionshinweise der Münchner Polizei:

Machen Sie andere Fahrgäste auf sich und die Situation aufmerksam.

Betätigen Sie außerdem unverzüglich den Notruf im Fahrzeug, der sich in jedem Abteil an den Türen befindet bzw. die MVG-Säule am Bahnsteig.

Verständigen Sie auch immer über den Notruf 110 die Polizei.

Erstatten Sie in allen Fälle Anzeige.

Nähere Informationen zu den Sicherheitseinrichtungen im U-Bahn-Bereich finden Sie auch unter https://www.mvg.de/sicherheit

905. Kletterunfall; eine Person verletzt – Berg am Laim

Am Montag, 20.06.2022, gegen 20:30 Uhr, kam es im Bereich einer Kletterhalle in Berg am Laim zu einem Kletterunfall.

Ein 36-jähriger mit Wohnsitz in München verfehlte nach aktuellem Erkenntnisstand beim Bouldern den anvisierten Griff und stürzte daraufhin aus ca. vier Metern Höhe auf die Fallschutzeinrichtung.

Durch den Sturz zog sich der 36-Jährige schwere Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst zur stationären medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist kein Fremdverschulden erkennbar. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

906. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischen Handlungen – Obersendling

Am Montag, 20.06.2022, gegen 04:15 Uhr, bemerkte ein 26-Jähriger mit Wohnsitz in München einen ihm unbekannten Mann, welcher an einem Bauzaun stand und sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Der 26-Jährige informierte daraufhin den Polizeinotruf 110. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte noch vor Ort ein 42-jähriger Tatverdächtiger mit Wohnsitz in München festgenommen werden.

Der 42-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

907. Raubdelikt; zwei Tatverdächtige festgenommen – Schwabing

-siehe Medieninformation vom 08.03.2022, Nr. 328

Wie bereits berichtet wurde am Montag, 07.03.2022, gegen 17.00 Uhr, wurde ein über 70-Jähriger mit Wohnsitz in München von einem ihm namentlich bekannten 55-Jährigen sowie einem weiteren bis dahin unbekannten Mann in einer Tiefgargage mit einem Messer bedroht und seiner Bauchtasche beraubt.

Zudem wurde der über 70-Jährige im Rahmen der Tathandlung mit dem Messer in den Unterleib gestochen. Der über 70-Jährige musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme wurde auf Grund der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Informationen zunächst von einem Körperverletzungsdelikt ausgegangen.

Wenige Tage nach der Tat konnte ein 55-jähriger deutscher Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz als Tatverdächtiger festgenommen werden. Dieser befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte nunmehr ein 40-Jähriger mit Wohnsitz in München als zweiter Tatverdächtiger ermittelt und ebenfalls festgenommen werden. Auch in Bezug auf diesen Tatverdächtigen wurde ein Untersuchungshaftbefehl erwirkt.

Die Ermittlungen durch das Kommissariat 21 (Raubdelikte) dauern weiterhin an.

908. Organisierter Callcenterbetrug; Falsche Polizeibeamte – Harlaching

Am Montag, 20.06.2022, erhielt ein über 90-Jähriger einen Anruf von einer männlichen Person, welcher sich als Polizeibeamter vorstellte. Der unbekannte Täter erzählte dem über 90-Jährigen, dass ein Täter nach einem Eigentumsdelikt festgenommen worden sei und bei diesem seine Adresse aufgefunden worden wäre.

Im Laufe des Telefonates wurde der über 90-Jährige nach Bargeld und Wertgegenständen gefragt, woraufhin dieser angab, eine größere Menge Bargeld zu Hause zu haben.

Der Anrufer brachte den über 90-Jährigen durch manipulative Gesprächsführung dazu, das Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro in einem Umschlag vor die Haustür zu legen. Dieser wurde in der Folge von einem weiteren unbekannten Täter abgeholt.

Zu einem späteren Zeitpunkt meldete sich der über 90-Jährige beim Polizeinotruf 110, wodurch der Trickbetrug bekannt wurde.

Die weiteren Ermittlungen hat die AG Phänomene übernommen.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 28-30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, kräftige Statur, schwarze kurze Haare (Stiftenkopf), kein Bart, keine Brille; trug einen gelben Pullover mit kurzen Ärmeln und eine dunkle Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schlehdorferstraße, Otkerstraße, Fromundstraße und Tegernseer Landstraße (Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3 -AG Phänomene- Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

909. Trickdiebstahl – Schwabing

Am Freitag, 17.06.2022, gegen 11:30 Uhr, betrat eine bislang unbekannte Person ein Juweliergeschäft in der Hohenzollernstraße und ließ sich von der Verkäuferin mehrere Stücke zeigen. Als der unbekannte Täter noch mehr Auswahl sehen wollte und die Verkäuferin weitere Schmuckstücke holte, nutzte dieser den Moment und entnahm einen Ring im Wert von mehreren Tausend Euro aus einer Schatulle auf dem Verkaufstresen.

Im Anschluss täuschte er ein Kaufinteresse an anderen Stücken vor, gab jedoch an, zunächst noch Geld holen zu müssen und wieder zu kommen.

Zu einem späteren Zeitpunkt wurde das Fehlen des Rings festgestellt.

Das Kommissariat 65 (Trickbetrug) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 60 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, südländische Erscheinung, graue, dichte extrem kurz geschnittene Haare; bekleidet mit einer khakifarbenen Chino-Hose und einem weißen Polo-Shirt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Leopoldstraße, Hohenzollernstraße und Wilhelmstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

910. Raubdelikt – Laim

Am Montag, 20.06.2022, gegen 23:10 Uhr, hielt sich en 25-Jähriger mit Wohnsitz in München im Bereich der Valpichlerstraße auf. Er war hier zu Fuß unterwegs und wurde von zwei Personen angesprochen. Eine der beiden Personen nahm dem 25-Jährigen dessen über der Schulter hängenden Bauchtasche ab und durchsuchte diese nach Wertgegenständen.

Als sich der 25-Jährige gegen die Wegnahme zur Wehr setzten wollte, wurde er durch den zweiten Täter verbal und durch dessen Verhalten eingeschüchtert. Es gelang den Tätern in der Folge, Kopfhörer aus der Bauchtasche zu entnehmen und sich vom Tatort zu entfernen.

Eine zufällig am Tatort eintreffende Polizeistreife leitete unmittelbar Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern ein. Diese führten allerdings nicht zu deren Ergreifung.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikt) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 20 Jahre alt , 170 cm groß. südosteuropäischer Typ, schlank, dunklerer Teint, kurze schwarze Haare, dunkle Augen, unrasiert, sprach Deutsch mit Akzent; trug schwarzes Stoff-Cap, dunkle Sportjacke von Adidas mit weißen Streifen auf den Armen, lange dunkle Hose

Täter 2:

Männlich, ca. 20 Jahre, 170 cm groß, südosteuropäischer Typ, schlank, heller Teint, kurze schwarze aufgestellte Haare mit Sidecut, braune Augen, sprach Deutsch mit Akzent; trug ausgewaschenes graues T-Shirt (evtl. mit rotem Aufdruck/Schriftzeichen), kurze blaue Jeans

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Valpichlerstraße und Von-der-Pfordten-Straße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.