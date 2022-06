SCHWABACH. (773) Im Zeitraum von Samstag (18.06.2022) bis Montag (20.06.2022) brachen Unbekannte in mehrere Schulgebäude im Gemeindegebiet Wendelstein (Lkrs. Roth) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr (Samstag) und 06:30 Uhr (Montag) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in das Anwesen des Schulgebäudes Am Zehnthof (Röthenbach bei St. Wolfgang). Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa einhundert Euro. Bereits am Samstag war der Polizei ein weiterer Einbruch in den angrenzenden Kinderhort mitgeteilt worden. Die Höhe des Entwendungsschadens ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Ein Zusammenhang mit dem bereits berichteten Einbruch in die Grund- und Mittelschule in Wendelstein wird durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach geprüft.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl