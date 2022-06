ERING, LKR. ROTTAL-INN. Tödlicher Verkehrsunfall nach Kollision mit Lkw

Am 20.06.2022 gegen 12.20 Uhr, befuhr ein österreichischer Staatsbürger mit seinem Pkw, VW auf der B12 in Fahrtrichtung Passau. Kurz vor dem Übergang zur A 94 kam der 56-Jährige in einer langgezogenen Rechtskurve, aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte er zuerst einen Anhänger eines entgegenkommenden Lkw. Daraufhin verlor der Pkw-Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und schleuderte mit der Beifahrerseite in einen weiteren nachfolgenden Lkw. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw-Fahrer tödlich verletzt. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Wrack befreit werden.

Der Schaden an den Fahrzeugen dürfte sich auf ca. 60.000 € belaufen.

Bei dem Unfall waren die Feuerwehren Kirchham, Malching, Rotthalmünster, Schambach und Ering mit der Ableitung des Verkehrs und der Bergung der Fahrzeuge bzw. deren Insassen beteiligt.

Als Rettungskräfte waren 2 Rettungswagen, eine Notarztbesatzung, ein Rettungshubschrauber und eine Einsatzleitung Rettungsdienst vor Ort.

Die B12 war von 12. Uhr bis 18.00 Uhr beidseitig gesperrt