1170 – Kuriose Unfallflucht: Zeugen gesucht

Hochfeld - Am 18.06.2022, gegen 16:30 Uhr, befuhr ein beigefarbener Mercedes die Unterfeldstraße in Richtung Firnhaberstraße und musste vor der Unterführung aufgrund Gegenverkehrs anhalten. Ein dahinter fahrender Radfahrer bemerkte dies offensichtlich zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Anstatt vor Ort zu bleiben, flüchtete der Radfahrer jedoch und warf sogar aufgrund der Verfolgung eines aufmerksamen Zeugen sein Fahrrad auf dem Parkplatz der Fachoberschule weg, um seine Flucht fußläufig fortzusetzen.

Die Flüchtige wurde wie folgt beschrieben:

ca. 25 Jahre alt, asiatisches Aussehen, auffällige Tätowierung an der Hand

schwarze kurze Hose, blaues T-Shirt

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

1171 – PKW vs. Straßenbahn: Autofahrer betrunken

Kriegshaber – Gestern (19.06.2022) gegen 17.20 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Hyundai-Fahrer die Neusässer Straße und wollte dann an der Kreuzung Dr.-Dürrwanger-Straße verbotswidrig links abbiegen. Hierbei übersah er allerdings eine in gleiche Fahrtrichtung fahrende Straßenbahn und kollidierte mit dieser. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden, der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt rund 10.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme wurde dann deutlicher Alkoholgeruch bei dem Hyundai-Fahrer wahrgenommen werden. Ein anschließender Alkoholtest ergab einen Wert von etwas mehr als zwei Promille, was eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins zur Folge hatte. Der 41-Jährige wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols angezeigt.

1172 – Verhütete Trunkenheitsfahrt

Kriegshaber – Heute Nacht (20.06.2022) gegen 02.15 Uhr konnte eine Streifenbesatzung einen Mann im Bereich der Bgm.-Ackermann-Straße beobachten, wie dieser stark schwankend zu seinem Fahrrad lief und vergeblich versuchte auf sein Rad zu steigen. Aufgrund seiner Alkoholisierung von über 1,2 Promille scheiterten die Versuche des 31-Jährigen allerdings kläglich. Die Beamten unterbanden eine mögliche Weiterfahrt und versperrten sein Zweirad. Den nicht weit entfernten Nachhauseweg musste der verhinderte Pedalritter zu Fuß antreten.

1173 – Wer wollte zuerst einparken?

Oberhausen – Am gestrigen Sonntag (19.06.2022) gegen 20.15 Uhr wollten zwei Autofahrer offenbar zeitgleich in eine Parklücke in der Flurstraße (Höhe Hausnummer 41) einfahren: Die Fahrerin eines weißen BMW offenbar rückwärts und der Fahrer eines weißen Renault Kangoo mutmaßlich vorwärts. Mit dem Erfolg, dass sich beide in der Parklücke trafen und hierbei ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro an den Fahrzeugen entstand. Bei der Unfallaufnahme schilderten die Unfallbeteiligten den Beamten dann unterschiedliche Versionen des Zustandekommens, die sich auch anhand des Schadensbildes nicht eindeutig verifizieren ließen.

Die PI Augsburg 5 bittet daher Verkehrsteilnehmer, die den Unfall möglicherweise mitbekommen haben, sich unter 0821/323 2510 zu melden.

1174 – Einbruchsgeschehen

Spickel – Offenbar im Zeitraum vom 13. – 19.06.2022 (Mo.-So.) wurde in ein Einfamilienhaus in der Warndtstraße (im Bereich der 30er Hausnummern) eingebrochen. Nach Aufhebeln eines Fensters gelangte der unbekannte Täter in das Anwesen und durchsuchte dort offenbar mehrere Kommoden und Behältnisse. Als Beutegut nahm der Einbrecher Bargeld (im mittleren dreistelligen Bereich), Sparbücher und wohl auch eine EC-Karte mit. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf mindestens 500 Euro belaufen.





Spickel – Mutmaßlich in der Nacht vom 17./18.06.2022 (Fr./Sa.) drang ein unbekannter Täter über ein aufgehebeltes Fenster in Reihenhaus in der Waldfriedenstraße (im Bereich der 10er Hausnummern) ein. Als Beute nahm er diverse Schmuckstücke mit, deren Wert von den Eigentümern noch nicht beziffert werden konnte. Der angerichtete Sachschaden liegt auch hier bei etwa 500 Euro.





Göggingen – Im Zeitraum vom 17. – 19.06.2022 (Fr.-So.) versuchte ein unbekannter Täter offenbar in ein Anwesen eines Mehrfamilienhauses in der Bgm.-Miehle-Straße einzudringen. Hierfür fanden sich deutliche Einbruchspuren an der Wohnungstüre. Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden von mehreren hundert Euro, gelangte aber nicht in die Wohnung.

Hinweise zu den drei Fällen erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

1175 - Suchaktion nach vermisster Schwimmerin

Hochzoll - Am 19.06.2022, gegen 15:40 Uhr, wurde der Polizei von der Rettungsleitstelle Augsburg eine vermisste Schwimmerin am Kuhsee mitgeteilt. Eine Bekannte der 27-jährigen Vermissten war sehr beunruhigt, da diese nach etwa einer Stunde immer noch nicht an den Liegeplatz in der Nähe der Wasserwacht zurückkehrte. Dabei war sie sich nicht sicher, ob die 27-Jährige wie vorher angekündigt auch tatsächlich ins Wasser gegangen war. Sowohl die Bekannte als auch die 27-Jährige sind ortsfremd und nur zu einem Familienbesuch in Augsburg. Die Wasserwacht, Berufsfeuerwehr und Polizei leiteten daraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen mit Rettungshubschrauber, Booten und Tauchern ein. Gegen 17:00 Uhr stand fest, dass es keine konkreten Hinweise auf eine hilflose Lage der Frau gab. Sie konnte weder im Wasser noch an Land aufgefunden werden, woraufhin die Suchmaßnahmen vor Ort reduziert wurden.

Gegen 19:10 Uhr erfolgte dann die erlösende Mitteilung der Wasserwacht. Die Gesuchte war wohlauf und hatte Kontakt mit Angehörigen der Wasserwacht aufgenommen. Zum genauen Aufenthalt während der Suchmaßnahmen machte die schlecht deutsch sprechende und psychisch labile 27-Jährige keine genauen Angaben. Eine Notlage konnte jedoch ausgeschlossen werden.