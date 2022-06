902. Sexuelle Belästigung; ein Tatverdächtiger festgenommen – Ottobrunn

Am Montag, 20.06.2022, gegen 00:30 Uhr, befand sich eine 17-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München in der Zeisigstraße. Unvermittelt trat ein 47-Jähriger, ebenfalls mit Wohnsitz im Landkreis München, an die 17-Jährige heran, hielt diese an einem Arm fest und forderte sie mit einer Gestik zu sexuellen Handlungen auf.

Die 17-Jährige schaffte es sich loszureißen und zu flüchten. Eine Begleiterin von ihr verständigte sofort den Notruf der Polizei 110, woraufhin mehrere Streifen nach dem Täter fahndeten. Dieser konnte noch im Nahbereich von einer Streife angetroffen und festgenommen werden.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet. Der 47-Jährige war zum Festnahmezeitpunkt stark alkoholisiert und wurde deshalb nach den polizeilichen Maßnahmen noch in Gewahrsam genommen. Er wurde gegen 05:30 Uhr aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

903. Raubdelikt; vier Tatverdächtige festgenommen – Harthof

Am Dienstag, 14.06.2022, gegen 20:20 Uhr, konnten unbeteiligte Zeugen einen 18-Jährigen (mit Wohnsitz im Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm) an der Bushaltestelle Dülferstraße beobachten, der dort verletzt zusammenbrach. Von den Passanten wurden sofort der Rettungsdienst und die Polizei verständigt.

Gegenüber der Polizei gab der 18-Jährige an, dass an einem nahegelegenen Spielplatz von einer Gruppe von Jugendlichen angegriffen wurde und diese haben ihm seinen Geldbeutel geraubt. Einer der Täter habe auch ein Messer mit einer langen Klinge vorgezeigt und ihn damit bedroht. Nachdem ihm mehrere Jugendliche geschlagen hätten, konnte er vom Spielplatz in Richtung Bushaltestelle flüchten.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nach den Tätern konnten vier Jugendliche, alle im Alter zwischen 15 und 17 Jahren und mit Wohnsitzen in München angetroffen und kontrolliert werden. Der 18-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen die vier Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Raub, gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung eingeleitet. Nach Abschluss der Sachbearbeitung wurden die Tatverdächtigen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.