LOHBERG, LKR. CHAM. Am Sonntag herrschten in der Oberpfalz hochsommerliche Temperaturen. Auch einige Motorradfahrende nutzten das gute Wetter für eine Spritztour. Die Kontrollgruppe (KG) Motorrad des Polizeipräsidiums Oberpfalz war deshalb für die Verkehrssicherheit im Einsatz.

Die Kontrollgruppe Motorrad des Polizeipräsidiums Oberpfalz führte am Sonntag, den 19. Juni 2022 in Lohberg auf der Staatsstraße 2154 Motorradkontrollen durch. Trotz der hohen Temperaturen waren an diesem Tag viele Motorräder unterwegs. Erfreulicherweise waren überwiegend vorschriftsmäßige Fahrzeuge festzustellen. Bei den Kontrollen von über 40 Krafträdern musste lediglich bei zwei Motorrädern ein Erlöschen der Betriebserlaubnis verzeichnet werden. In einem dieser Fälle war kein Kettenschutz angebracht, was fatale Folgen haben kann, wenn beispielsweise Hosenbeine von der Kette eingezogen werden oder eine Kette abreißt. Bei einem weiteren Krad wurde ein geringer technischer Mangel festgestellt.

In erster Linie wurden mit den Bikerinnen und Bikern Präventionsgespräche in Bezug auf Sicherheitskleidung, Zustand der Krafträder und angepasste Fahrweise geführt. Gerade vor alten und/oder abgenutzten Reifen wurde gewarnt, da diese ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen.

Für die Motorradsaison und für Wiedereinsteiger gibt die Polizei folgende Tipps: