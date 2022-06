BAD KÖTZTING OT BUCHBERG B. WETTZELL, LKR. CHAM. Am Montag wurden zwei Spaziergänger von einem Blitz getroffen und schwer verletzt. Ein Hund gilt derzeit als vermisst.

Am Montag, 20. Juni 2022, gegen 09.40 Uhr, setzte ein Mann (42) aus einem Waldgebiet in Buchberg b. Wettzell einen Notruf ab, nachdem er und seine Begleiterin (55) vom Blitz getroffen wurden. Nach gegenwärtigem Sachstand waren die beiden Personen mit zwei Hunden beim Gassigehen und hatten zuvor einen Regenschirm aufgespannt. Die Spaziergänger wurden mittelschwer verletzt und von der Bergwacht und dem Rettungsdienst geborgen. Anschließend wurden sie mit zwei Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen. Ein Hund wurde ebenfalls verletzt und von den Rettungskräften an einen Angehörigen übergeben. Der zweite Hund lief davon und gilt derzeit als vermisst. Es handelt sich um einen beigen Labrador, der möglicherweise ebenfalls verletzt wurde.