BERGEN, LKR. TRAUNSTEIN. In der Nacht auf Montag, 20. Juni 2022, stürzte eine 50-jährige Frau in Bergen aus bislang ungeklärter Ursache von einem Balkon im zweiten Stock. Eine Anwohnerin wurde daraufhin auf die lauten Schreie der zunächst Schwerverletzten aufmerksam und verständigte den Rettungsdienst. In den frühen Morgenstunden erlag die Frau im Krankenhaus ihren erlittenen Verletzungen. Die Kriminalpolizei Traunstein ermittelt nun zur Klärung des Hergangs. Derzeit gehen die Ermittler von einem tragischen Unfallgeschehen aus.

Gegen 02:45 Uhr fand eine Anwohnerin in Bergen (Landkreis Traunstein) auf dem Gelände einer Pension in der Hochplattenstraße eine schwer verletzte 50-Jährige, nachdem sie zuvor durch laute Schreie der Frau wach geworden war. Die Anwohnerin setzte einen Notruf ab und kümmerte sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die Frau aus der niedersächsischen Region Hannover.

Durch den alarmierten Notarzt und den Rettungsdienst wurde die zunächst noch ansprechbare Frau medizinisch erstversorgt. Die nachalarmierte Freiwillige Feuerwehr Bergen leuchtete den Bereich aus. Trotz aller ärztlichen Bemühungen verschlechterte sich der Zustand der Frau rapide. Schließlich erlag die 50-Jährige wenige Stunden später im Krankenhaus ihren massiv erlittenen Verletzungen.

Ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Traunstein zufolge war die Schwerverletzte offenbar von einem Balkon im zweiten Stock der Pension, in der sie zu Gast war, auf den darunter liegenden Pflasterboden gestürzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein führt nun die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Todesumstände fort.