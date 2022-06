NÜRNBERG. (766) Im Zeitraum von Samstag auf Sonntag (18./19.06.2022) hatten Unbekannte mehrere Fahrzeuge im Stadtteil Hasenbuck beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 22:15 Uhr am Samstag und 06:15 Uhr am Sonntag hatten der oder die Unbekannten in der Gotenstraße an sechs geparkten Fahrzeugen Außenspiegel abgetreten. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro pro Pkw.

Die Polizei bittet eventuelle Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd unter der Telefonnummer 0911 94 82-0 zu melden.

Erstellt durch: Rainer Seebauer / bl