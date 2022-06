NÜRNBERG. (765) Ein Zeuge konnte am späten Freitagabend (17.06.2022) beobachten, wie zwei zunächst unbekannte Personen parkende Fahrzeuge beschädigten. Beide konnten festgenommen werden.

Gegen 22:30 Uhr sah der Zeuge von seinem Balkon im Vogelsgarten im Stadtteil Wöhrd, wie eine Person eine Bierflasche gegen einen Pkw warf und eine weitere Person den Außenspiegel eines anderen Pkw abtrat. Eine verständigte Polizeistreife konnte nach einer Nahbereichsfahndung zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 14 Jahren antreffen und vorläufig festnehmen.

Die beiden hatten bereits an mehreren Pkw Beschädigungen hinterlassen und so wurden von den Beamten Hinweiszettel an den Fahrzeugen angebracht, damit sich die Geschädigten bei der Polizei melden.

Die Tatverdächtigen wurden zur Inspektion gebracht und nach Anzeigenerstattung wegen Sachbeschädigung wieder entlassen.



Erstellt durch: Rainer Seebauer / bl