Das Vertrauen in die Polizei und die Gerechtigkeit polizeilichen Handelns ist zwischen den Jahren 2012 und 2017 gestiegen. Der Vergleich der bayerischen Daten des Deutschen Viktimisierungssurveys aus den beiden Befragungswellen, den die Kriminologische Forschungsgruppe der Bayerischen Polizei (KFG) nun veröffentlicht, zeigt auch, dass sich mit 81,9 % der Großteil der Bürgerinnen und Bürger auch nachts sicher fühlt. Dennoch ist das Sicherheitsgefühl im Vergleich zum Jahr 2012 in Bayern ebenso wie im gesamten Bundesgebiet zurückgegangen.

Der Deutsche Viktimisierungssurvey (DVS) wurde in den Jahren 2012 und 2017 als bundesweit repräsentative Dunkelfeld-Opferbefragung durchgeführt. Dabei wurden jeweils knapp 5.000 bayerische Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren zu ihren Kriminalitätserfahrungen und -einstellungen befragt.

Nur ein geringer Anteil der Interviewten ist nach eigenen Angaben innerhalb von 12 Monaten vor der Befragung Opfer einer der erhobenen Straftaten geworden. Am häufigsten wurden die Personen Opfer von Internetdelikten (5,3 %), insbesondere kam es dabei zu Schäden durch Schadsoftware (4,2 %). Angezeigt wurden diese Delikte jedoch sehr selten. Nur 7,2 % der Internetdelikte wurden der Polizei überhaupt bekannt. Die Soziologin Claudia Röhm, die für die bayerische Länderauswertung verantwortlich zeichnet, erläutert, dass sich die Bereitschaft zu einer Anzeige als sehr deliktsabhängig erweist. Internetdelikten werden oft nicht angezeigt, weil die Taten als nicht schwerwiegend genug wahrgenommen werden oder sich Betroffene geringe Erfolgsaussichten einer Aufklärung ausrechnen. Die höchste Anzeigequote besteht bei Wohnungseinbruchdiebstahl (59,6 %) und Fahrraddiebstahl (53,1 %). Gründe für eine Anzeige sind hier meist, dass Betroffene das entwendete Gut wieder zurückbekommen wollen oder dass sie Schadensersatzansprüche bei der Versicherung stellen können.

Das Alter der Opfer zeigt sich, mit Ausnahme des Wohnungseinbruchdiebstahls, deliktsübergreifend als das bedeutsamste soziale Merkmal für die Erklärung von Opfererfahrungen. Allgemein ist diese sogenannte Viktimisierung bei jüngeren Menschen höher, als bei älteren Personen. Die jüngste Gruppe der 16- bis 24-Jährigen wird vor allem Opfer von Gewaltstraftaten wie Körperverletzung und Raub, aber auch von persönlichem Diebstahl und Fahrraddiebstahl. Darüber hinaus spielt das Geschlecht dahingehend eine Rolle, dass Männer ein höheres Risiko haben, Opfer von Konsumentenbetrug, Raub, Körperverletzung und Internetdelikten zu werden.

Neben der erfahrenen Viktimisierung ist auch die Kriminalitätsfurcht für die Einschätzung der Sicherheitslage von Bedeutung und damit auch Indikator für die Lebensqualität und das Vertrauen in staatliche Institutionen. Die Mehrheit der bayerischen Bürgerinnen und Bürger fühlt sich auch nach Einbruch der Dunkelheit alleine zu Fuß in ihrer Wohngegend sicher (81,9 %). Im Vergleich zu der Befragung im Jahr 2012 ist jedoch ein Rückgang des Sicherheitsgefühls in ganz Deutschland zu beobachten. Die Gründe hierfür können mannigfaltig sein, betont Frau Röhm. Diffuse Verunsicherungen aufgrund rascher Veränderungen in der Gesellschaft können beispielsweise auch zu einem Anstieg der Kriminalitätsfurcht führen, obwohl sie per se keinen Zusammenhang mit Kriminalität haben. Am meisten fürchten sich die Menschen Opfer eines Wohnungseinbruchdiebstahls zu werden, gefolgt von der Furcht vor einem Terroranschlag oder einem Raub. Das reale Risiko Opfer einer solchen Straftat zu werden, schätzt die Mehrheit der Befragten jedoch als sehr gering ein. Im Vergleich zum Jahr 2012 hat sich die Risikoeinschätzung beim Wohnungseinbruchdiebstahl leicht erhöht.

Frauen haben mehr Angst und dies vor allem vor sexueller Belästigung. Auch das Risiko Opfer einer solchen Tat zu werden, schätzen sie höher ein.

Die Polizei genießt nach wie vor ein vergleichsweise hohes Vertrauen in der bayerischen Bevölkerung. Sowohl bezüglich des Vertrauens in die Institution als auch in die Gerechtigkeit polizeilichen Handelns ist im Vergleich zum Jahr 2012 ein Anstieg zu beobachten.

Abschließend lässt sich feststellen, dass die Bevölkerung in Bayern nur selten Opfer von Straftaten wird und sich insgesamt auch sicher fühlt. Eine wichtige Aufgabe der Polizei wird es sein, dem leichten Anstieg des Unsicherheitsgefühls entgegenzuwirken und das hohe Vertrauen in die Polizei weiterhin aufrechtzuerhalten. Eine große Bedeutung misst Frau Röhm dabei der kontinuierlichen Durchführung weiterer Opfer-Dunkelfeldbefragungen zu, um das Ausmaß der Gesamtkriminalität einschätzen, Entwicklungen frühzeitig erkennen und auf sie reagieren zu können.

Der vollständige Projektbericht steht unter folgendem Link zum Download bereit:

https://www.polizei.bayern.de/mam/kriminalitaet/220617_blka_dvs_2017_final.pdf