1157 - Trunkenheitsdelikte

Oberhausen - Am 17.06.2022, gegen 20:50 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Augsburg 5 in der Donauwörther Straße ein Rollerfahrer mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen (2021) auf. Die Beamten kontrollierten den 38-jährigen Fahrer des Kleinkraftrads und stellten hierbei auch noch Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 0,6 Promille. Weiterhin konnte der Mann nur eine Kopie eines kroatischen Führerscheins vorweisen. Gegen den Mann wurden ein Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Trunkenheitsfahrt eingeleitet. Sollte er außerdem keine gültige Fahrerlaubnis besitzen, droht dem 38-Jährigen auch noch ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.



Lechhausen - Am 18.06.2022, gegen 01:15 Uhr, hielten Beamte der PI Augsburg Ost in der Blücherstraße einen 54-jährigen Lkw-Lenker an, nachdem dieser zuvor mit der Hälfte seiner Fahrzeugbreite auf die Gegenfahrspur geriet. Der mutmaßliche Grund hierfür war schnell klar. Der Mann war erheblich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von rund 1,2 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.



Hochfeld - Am 18.06.2022, gegen 22:45 Uhr, randalierte ein Mann in einem Café im Hochfeld. Als die Beamten eintrafen, war der Randalierer bereits mit seinem Fahrrad weggefahren. Die Beamten stellten ihn jedoch in der Werderstraße fest und führten nach einem fußläufigen Fluchtversuch des Mannes eine Kontrolle durch. Dabei stellten sie schnell fest, dass der 40-Jährige erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von nahezu 1,9 Promille. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt unterbunden. Die Beamten veranlassten weiterhin eine Blutentnahme und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. In dem Café, wo der Mann zuvor randalierte kam es zu keinen Straftaten.



Oberhausen - Am 19.06.2022, gegen 03:00 Uhr, hielten Polizeibeamten der PI Augsburg 5 in der Dieselstraße einen 21-jährigen E-Scooter-Fahrer zu einer Verkehrskontrolle an. Der Mann roch bei der Kontrolle stark nach Alkohol, weswegen ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser erbrachte einen Wert von rund 1,2 Promille. Auch hier unterbanden die Beamten die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

1158 - Jugendliche mit Marihuana unterwegs

Göggingen - Am 17.06.2022, gegen 19:30 Uhr, stellten Angehörige der Sicherheitswacht mehrere rauchende Jugendliche im Luftbad in Göggingen fest. Darauf Angesprochen händigte ein 15-Järiger eine Plastikbox mit Rauschgiftutensilien und einer geringen Menge mit Marihuana aus. Der Jugendliche wurde anschließend an eine Streifenbesatzung der PI Augsburg Süd übergeben, die ihn zur Dienststelle verbrachte. Von dort wurde der reuige 15-Jährige etwas später von seinen Eltern abgeholt. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz. Die Eltern der anderen vier Jugendlichen im ähnlichen Alter werden von den Beamten im Nachgang über den Vorfall informiert.

1159 - Vandalismus

Oberhausen - In der Zeit von 15.06.2022 bis 17.06.2022 stellte der Geschädigte seinen grauen Pkw, Opel Corsa, ordnungsgemäß in der Ulmer Straße (Bereich der 10er Hausnummern) ab. Als er sein Fahrzeug wieder benutzten wollte, bemerkte er auf der gesamten linken Fahrzeugseite sowie auf dem Dach erhebliche Kratzer. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.



Innenstadt - Am 18.06.2022, gegen 02:45 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge eine männliche Person, die im Vorderen Lech (Bereich der einstelligen Hausnummern) mit dem Fuß eine Schaufensterscheibe eintrat. Er verständigte die Polizei, die den zwischenzeitlich flüchtigen 25-Jährigen im Nahbereich vorläufig festnahm. Der Mann hatte sich bei der Tat leichte Schnittverletzungen am Bein zugezogen, die jedoch nicht ärztlich behandelt werden mussten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wollte der 25-Jährige nicht einbrechen, sondern aus einem nicht ersichtlichen Grund nur die Schaufensterscheibe zerstören. Dadurch entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.



Hammerschmiede - In der Zeit von 17.06.2022 bis 18.06.2022 beschädigte ein Unbekannter am Autobahnsee in der Mühlhauser Straße einen Fahnenmast der Wasserwacht Augsburg Ost. Er riss mutmaßlich so heftig an dem Fahnenmast herum, sodass dieser im unteren Teil brach. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.



Kriegshaber - Am 19.06.2022, gegen 00:20 Uhr, befand sich eine kleinere Personengruppe im Bereich einer Tankstelle an der Bgm.-Ackermann-Straße (Bereich der 40er Hausnummern). Als ein sichtlich angetrunkener 35-jähriger Mann vorbeikam entfachte ein verbaler Streit zwischen der Gruppe und dem Mann. In dessen Verlauf nahm der 35-Jährige zunächst ein vor Ort befindliches Fahrrad zur Hand und warf es gegen einen Pkw. Damit noch nicht genug, nahm er noch eine Bierflasche an sich und warf diese ebenfalls gegen das Auto. Anschließend flüchtete er in die Carl-Schurz-Straße, wo er letztlich von Polizeibeamten und drei Verfolgern aus der Gruppe gestellt wurde. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Das Fahrrad wurde augenscheinlich nicht beschädigt. Der 35-Jährige beruhigte sich in Anwesenheit der Beamten und wurde von diesen nach Hause geschickt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

1160 - Verkehrsunfallfluchten

Universitätsviertel - Am 18.06.2022, gegen 22:45 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Taxifahrer mit seinem Taxi, Opel Vivaro, auf der Haunstetter Straße (Bereich der 130er Hausnummern) in stadtauswärtiger Richtung. Plötzlich überquerte vor ihm ein junger Mann die Straße um mutmaßlich zur Straßenbahnhaltestelle zu gelangen. Der Taxifahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste den Mann, sodass er zu Boden fiel und kurz liegen blieb. Als ihm der Taxifahrer daraufhin helfen wollte, entfernte er sich trotz Aufforderung am Unfallort zu bleiben und lief ins Univiertel. Nach Angaben des Taxifahrers erschien er augenscheinlich unverletzt. Am Taxi entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

ca. 180 cm groß, etwa 20 Jahre alt, schwarze Hose, schwarze Weste, weißes Hemd

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.



Bärenkeller - Am 18.06.2022, zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr, parkte die Geschädigte ihren grauen Pkw, Mercedes SLK 200, im Oberen Schleisweg (Bereich der 10er Hausnummern). Als sie ihn wieder benutzen wollte, stellte sie Kratzer linksseitig am hinteren Kotflügel fest. Der Sachschaden beläuft sich auf nahezu 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.



Antonsviertel - Am 18.06.2022, gegen 13:10 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Gögginger Straße / Schertlinstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 64-jährigen Fahrradfahrerin und einem grauen Pkw. Der Pkw-Fahrer schnitt während eines Abbiegevorgangs die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin, sodass diese nach einem Bremsmanöver stürzte und sich leichte Verletzungen am Nasenrücken sowie am Ellenbogen zuzog. Am Fahrrad der Geschädigten entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro. Zum Pkw-Fahrer liegt keine Beschreibung vor.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

1161 - Bedrohung nach Streit: Glücklicher Ausgang

Innenstadt - Am 18.06.2022, gegen 04:00 Uhr, hielten sich etwa sechs Männer am Mittleren Graben auf, als es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen ihnen kam. In dessen Verlauf nahm ein 22-Jähriger eine zerbrochene Glasflasche zur Hand und bedrohte damit einen 55-Jährigen, der daraufhin die Polizei verständigte. Die Polizeibeamten waren schnell zur Stelle, stellten die Beteiligten und verhinderten dadurch mutmaßlich Schlimmeres. Der 22-Jährige warf die zerbrochen Glasflasche beim Erblicken der Polizei zur Seite und wollte sie damit mutmaßlich verstecken. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Der Grund für die Auseinandersetzung ist nun Gegenstand der Ermittlungen.