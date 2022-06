895. Über 200 kg Kautabak sichergestellt – Aying

Am Dienstag, 14.06.2022, gegen 18:30 Uhr, kontrollierten Schleierfahnder der Münchner Verkehrspolizei am Parkplatz Aying an der A8 einen italienischen Kleintransporter. Der 66-jährige pakistanische Fahrer gab gegenüber den Beamten an, Gemüse geladen zu haben. Für die Ladung, die er nach Frankfurt bringen sollte, konnte er keinen Frachtbrief vorweisen. Der Transporter wurde daher durchsucht.

Im Zuge der Durchsuchung kamen mehrere weiße Kunststoffsäcke zum Vorschein, in denen sich pakistanische Tabakerzeugnisse befanden, die in Deutschland als nicht verkehrsfähig gelten. Unter Hinzuziehung von Zollbeamten als auch eines Drogenspürhundes konnten insgesamt 280 kg nicht verkehrsfähiger Kautabak sichergestellt werden.

Die Staatanwaltschaft München I als auch das Landratsamt München wurden darüber in Kenntnis gesetzt.

Der Fahrer konnte nach Zahlung einer Sicherheitsleistung seine Fahrt ohne den Tabak fortsetzen.

Abschließende Ermittlungen hat die Verkehrsüberwachung FKG Verkehr der Münchner Polizei übernommen.

896. Verkehrsunfall in Ramersdorf

Am Freitag, 17.06.2022, gegen 07:50 Uhr, fuhr eine 24-jährige Münchnerin mit ihrem Pkw Mazda aus einem Parkplatz im Bereich Chiemgaustraße/Ecke Kagerstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, Ford, der von einem 51-jährigen Münchner gesteuert wurde. Dieser fuhr auf der Chiemgaustraße. Bei beiden Pkw lösten sich in der Folge wegen des Zusammenstoßes die Airbags aus.

Die 24-Jährige wurde schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 51-Jährige wurde leicht verletzt und begibt sich selbst zum Arzt. Beide Pkw wurden erheblich zerstört. Der Schadenswert liegt bei geschätzten knapp 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der Bereich der Unfallstelle gesperrt werden. Infolgedessen kam es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

897. Brand im Müllraum einer Schule – Moosach

Am Freitag, 17.06.2022, gegen 09:10 Uhr, wurde die Feuerwehr über einen Brand in einem Müllraum einer Schule in Moosach informiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand dieser Raum bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile konnte jedoch durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr verhindert werden. Das Feuer im Müllraum konnte im Anschluss ebenfalls gelöscht werden.

In Bezug auf die Brandursache wurden die Ermittlungen nun vom Kommissariat 13 des Polizeipräsidiums München übernommen. Der Sachschaden wird nach vorläufiger Einschätzung auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

898. Festnahme eines Exhibitionisten – Berg am Laim

Am Freitag, 17.06.2022, gegen 22:20 Uhr, fuhr eine 22-jährige Münchnerin in der U2 in Richtung Feldmoching. Ein ihr gegenübersitzender unbekannter Mann nahm Blickkontakt zu ihr auf und begann mit seinem Geschlechtsteil zu onanieren.

Als er schließlich von der U-Bahn ausstieg, folgte ihm die 22-Jährige bis zu seinem Wohnanwesen und informierte währenddessen über den Notruf die Polizei. Der Mann konnte daraufhin festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 62-Jährigen, der in München wohnhaft ist. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

899. Festnahme eines Exhibitionisten – Olympiapark

Am Samstag, 18.06.2022, gegen 08:30 Uhr, ging eine 64-jährige Münchnerin im Olympiapark spazieren. Plötzlich trat ihr ein unbekannter Mann mit entblößtem und erigiertem Geschlechtsteil unvermittelt aus einem Gebüsch gegenüber. Er nahm nun Blickkontakt zur 64-Jährigen auf.

Diese verständigte daraufhin umgehend die Polizei. Im Rahmen der Sofortfahndung konnte der Mann in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen und festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 39-jährigen Rumänen, der ohne festen Wohnsitz ist. Er wird nun im Verlauf des Sonntags, 19.06.2022, dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der dann über die weitere Haftfrage entscheiden wird.

900. Überfall auf eine Frau – Unterhaching

Am Samstag, 18.06.2022, gegen 22:30 Uhr, war eine 19-Jährige aus dem östlichen Münchner Landkreis auf der Fasanenstraße (Fußgängerunterführung zum Wolfratshauser Weg) in Unterhaching auf dem Nachhauseweg. Beim Vorbeigehen an einem Strauch fiel ihr dabei ein unbekannter Mann auf, der dort urinierte.

Kurz bevor sie die Unterführung erreichte, holte dieser unbekannte Mann sie mit seinem Fahrrad ein. Er riss sie nun unvermittelt zu Boden und hielt sie zunächst fest. Sie wehrte sich vehement und wurde von dem Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen und mit dem Knie in den Bauch gestoßen. Im weiteren Verlauf versuchte er sie an den Haaren ins naheliegende Gebüsch zu ziehen.

Zufällig vorbeikommende Passanten wurden auf den Vorfall aufmerksam und liefen schreiend auf die beiden zu. Der unbekannte Täter ließ daraufhin von der 19-Jährigen ab und flüchtete mit seinem Fahrrad. Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache wurden nun von der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 50 bis 70 Jahre alt, kräftige Statur, ca. 175 cm groß, hellhäutig, bekleidet mit grauem T-Shirt, kurzer Hose und Kappe; trug einen dunklen Turnbeutel mit einem weißen Nike-Logo.

Zeugenaufruf:

Wer kann Angaben zum Tatverlauf bzw. zum Täter machen?

Personen, die hier sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat 15, Tel.: 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

901. Räuberischer Diebstahl – Ramersdorf

Am Samstag, 18.06.2022, gegen 20:00 Uhr, packte eine 43-Jährige mit Wohnsitz in München in einem Einkaufsmarkt mehrere Gegenstände in eine mitgeführte Tasche. Sie versuchte dann das Geschäft zu verlassen, ohne diese Gegenstände bezahlt zu haben. Ein Mitarbeiter, der dies beobachtet hatte, sprach die Frau nun an. Als der Mitarbeiter ihr die Gegenstände in der Tasche zeigen wollte, zog die 43-Jährige plötzlich ein Messer, das sie in ihrem Hosenbund stecken hatte. In der Folge bedrohte sie damit den Mann und machte auch eine Stichbewegung in seine Richtung.

Dem Mitarbeiter gelang es nun, die Frau durch einen Stoß in einen Vorraum zu bringen, den er anschließend absperren konnte. In der Folge informierte er die Polizei. Durch die eintreffenden Polizeibeamten wurde die 43-Jährige nun vorläufig festgenommen. Das Messer hatte sie wieder im Hosenbund stecken. Gegen die Tatverdächtige wird nun wegen räuberischen Diebstahl, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.