894. Vermissung eines 7-Jährigen - Öffentlichkeitsfahndung

Am Samstag, 18.06.2022, gegen 14.30 Uhr, wurde ein 7-Jähriger aus dem Landkreis Starnberg von seinen Eltern als vermisst festgestellt. Er war mit ihnen im Deutschen Verkehrsmuseum in München, Am Bavariapark unterwegs gewesen. Nachdem sie ihn nicht mehr auffinden konnten, wurde die Polizei verständigt.

Umfangreiche polizeiliche Fahndungsmaßnahmen nach dem 7-Jährigen blieben erfolglos, so dass nach einigen Stunden sowohl Rundfunkdurchsagen als auch eine polizeiliche Öffentlichkeitsfahndung über Internet und soziale Medien initiiert wurden.

Am frühen Samstagabend wurde eine Passantin im Bereich der Schwanthalerhöhe auf den 7-Jährigen aufmerksam, der dort längere Zeit alleine an der Straße saß. Sie sprach ihn schließlich an und verständigte im Anschluss die Polizei. Durch die Polizeibeamten konnte der Junge wieder an seine Eltern übergeben werden.