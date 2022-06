BAD BERNECK, LKR. BYREUTH. Der Vollbrand eines Stalles in Bad Berneck beschäftigte in der Nacht auf Samstag ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Polizei und Feuerwehr sowie des THW und des Rettungsdienstes. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur unklaren Brandursache übernommen.

Gegen Mitternacht bemerkte eine Anwohnerin das Feuer, weckte die verbliebenen drei Bewohner und wählte den Notruf. Anschließend rettete das Quartett die Tiere aus dem brennenden Stall. Zwei Bewohner zogen sich dabei leichte Verbrennungen zu und wurden vor Ort medizinisch behandelt. Bis auf zwei Dutzend Hühner gelang die Rettung aller Tiere.

Rund 300 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des THW brachten zwischenzeitlich das Feuer unter Kontrolle und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude. Der Stall brannte trotz aller Bemühungen vollständig aus. Die Löscharbeiten werden voraussichtlich bis Samstagmittag andauern. Die Flammen hinterließen ersten Einschätzungen zufolge einen Schaden in Höhe von etwa 200.000 Euro. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache übernommen.