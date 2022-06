WÖRTH A. D. ISAR, LKR. LANDSHUT, MEMMINGEN. Am Mittwoch, 15.06.2022, kurz vor 14.00 Uhr wurde einem 67-jährigen Mann sein Skoda geraubt.

Der 67-Jährige Fahrzeughalter befand sich gerade zusammen mit seinem Sohn in einem Memminger Getränkemarkt beim Einkaufen, als er vom Vorraum aus beobachtete, wie eine fremde Person versuchte, mit seinem Skoda vom Parkplatz wegzufahren; den Fahrzeugschlüssel ließ der 67-Jährige im Fahrzeug stecken. Der Halter habe noch versucht, die Person am Wegfahren zu hindern und beugte sich in das offene Beifahrerfenster. Nachdem der Fahrer beschleunigte wurde der 67-Jährige aus dem Fahrzeug geschleudert und dabei schwer verletzt. Die Memminger Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Polizei nimmt mutmaßlichen Tatverdächtigen fest

Einen Tag nach der Tat ist es einer Streife der Landshuter Polizei gelungen, den entwendeten Skoda im Bereich Wörth a. d. Isar festzustellen und den mutmaßlichen Täter, einen 17-Jährigen Landshuter, vorläufig festzunehmen. Bei der Überprüfung der am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen für den Landkreis Neuburg a. d. Donau (ND) stellten die Beamten fest, dass diese am 16.06.2022 von einem Golf, der auf einem dem Parkplatz des Aichacher Krankenhauses abgestellt war, entwendet worden sind.

Der 17-Jährige muss sich nun neben Räuberischen Diebstahls zudem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Diebstahl sowie Urkundenfälschung verantworten. Die Staatsanwaltschaft Memmingen beantragte zwischenzeitlich Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des räuberischen Diebstahls. Er wurde heute nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landshut in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 17.06.2022, 13.45 Uhr