MARKTREDWITZ, LKR. WUNSIEDEL. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde überreichte der Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Marktredwitz, Roland Ast, am Nachmittag des 31. Mai einem Bürger aus Selb ein Dankschreiben des Polizeipräsidenten von Oberfranken und eine Belohnung in Höhe von 100,- Euro. Diese Belohnung war anlässlich des bemerkenswerten Handelns vergeben worden, die letztlich zur Überführung zweier Tatverdächtiger, im Zusammenhang mit der Sprengung eines Kaugummiautomaten in Selb, führte.

Herrn Mendes war es gelungen, die komplette Tatausführung zweier Automatensprenger mittels seines Smartphones zu filmen. Die Explosion war im ganzen Stadtgebiet Selb zu vernehmen. Der komplette Automat ist durch die Sprengung zerstört worden und die beiden Tatverdächtigen entleerten anschließend noch das Bargeld und den gesamten Inhalt des Automaten.

Herr Mendes hatte zwar zeitgleich einen Notruf an die Polizei veranlasst, aber die sofort eingeleitete Fahndung nach den Flüchtigen verlief leider ergebnislos.

Zwei Tage später verständigte Herr Mendes erneut die Polizei, weil er zufällig in einem Imbiss im Stadtgebiet von Selb wieder auf die beiden Verdächtigen traf. Er erkannte die beiden jungen Männer, jeweils Jahrgang 2005, eindeutig als die Automatensprenger wieder. Sie konnten daraufhin festgenommen werden und legten aufgrund des erdrückenden Beweismaterials auch sofort ein Geständnis ab.

Für dieses beispielhafte und couragierte Handeln bedankte sich der Präsident des Polizeipräsidiums Oberfranken, Alfons Schieder, ausdrücklich mit dem bereits eingangs erwähnten Schreiben und sprach ihm hiermit auch seine persönliche Anerkennung aus. Der Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Marktredwitz schloss sich den Dankesworten des Präsidenten an und überreichte Herrn Ferreira Mendes stolz das Dankschreiben und die Belohnung in Höhe von 100,- Euro.