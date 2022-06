882. G7-Gipfel 2022 – Informationen zu den erforderlichen Verkehrsmaßnahmen in München

Nähere Informationen sind unter https://g7.polizei.bayern.de/presse/informationen-zu-den-erforderlichen-verkehrsmassnahmen-in-munchen.html abrufbar.

883. Festnahme nach exhibitionistischen Handlungen – Pasing

Am Donnerstag, 16.06.2022, gegen 16:00 Uhr, befand sich eine 25-Jährige mit Wohnsitz in München in der Sauna des Westbades in Pasing.

Ein ihr unbekannter Mann setzte sich neben sie und nahm unter ständigem Blickkontakt zu ihr sexuelle Handlungen an sich vor. Die 25-Jährige verließ daraufhin die Sauna und meldete den Vorfall dem Personal, welches daraufhin den Notruf der Münchner Polizei verständigte.

Der 18-Jährige mit Wohnsitz in München wurde vorläufig festgenommen und nach erfolgter Sachbearbeitung entlassen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

884. Wechselseitige Beleidigung und Körperverletzung vor Gastronomiebetrieb – Lehel

Am Freitag, 10.06.2022, gegen 18:55 Uhr, hielt sich ein dunkelhäutiger 28-Jähriger mit Wohnsitz in München im Eingangsbereich einer Bar in der Prinzregentenstraße in der Nähe zum Englischen Garten auf. Dort soll er nach eigenen Angaben von einem 27-jährigen Angestellten der Bar mit Wohnsitz in München in Bezug auf seine Hautfarbe beleidigt worden sein. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten. An dieser Auseinandersetzung waren auch weitere Angestellte der Bar beteiligt. Gemeinsam sollen sie den 28-Jährigen zu Boden gestoßen und getreten haben.

Der 28-Jährige rannte im Anschluss davon und wurde von den anderen Tatbeteiligten verfolgt. Dabei sollen weitere fremdenfeindliche Beleidigungen durch diese geäußert worden sein. Außerdem soll der 28-Jährige während der Flucht die Angestellten wiederholt geschlagen haben.

Der 28-Jährige wurde augenscheinlich nicht verletzt. Im Laufe der polizeilichen Maßnahmen vor Ort wurde gegen diesen noch ein Platzverweis ausgesprochen. Auch die anderen vier Beteiligten trugen keine sichtbaren Verletzungen davon.

Gegen den 28-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. Gegen die insgesamt vier weiteren Tatverdächtigen wird ebenfalls wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen übernahm das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat die Auseinandersetzung zwischen drei Angestellten der Bar in der Prinzregentenstraße (Nähe Englischen Garten) und einem dunkelhäutigen Mann am Freitag, 10.06.2022 gegen 18:55 Uhr, im Bereich des Eingangs und des Kassier-Tisches der Lokalität wahrgenommen?

Hat jemand der zahlreich anwesenden Gäste Handyaufnahmen gemacht und kann diese der Polizei zur Verfügung stellen?

Hat jemand Aussagen der beteiligten Personen wahrgenommen? Wenn ja, melden Sie sich unbedingt bei der Polizei, da der genaue Ablauf der körperlichen Auseinandersetzung noch geklärt werden muss.

Personen, die hierzu dienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit dem zuständigen Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

885. Wohnungseinbruch – Maxhof

Am Donnerstag, 16.06.2022, zwischen 12:20 Uhr und 16:45 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über eine Kellertür in ein Zweifamilienhaus.

Im Obergeschoss hebelten die Täter die Wohnungstür auf und durchsuchten mehrere Räume nach Wertsachen. In der Folge brachen sie einen Möbeltresor aus der Verschraubung und entwendeten diesen komplett mit Inhalt. In dem Tresor befanden sich Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro.

Der oder die Täter entfernten sich unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Riedener Straße, Neurieder Straße und Mühlthaler Straße (Maxhof) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

886. Einbruch in Gewerbebetrieb – Moosach

Am Donnerstag, 16.06.2022, gegen 03:00 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Geschäft innerhalb eines Einkaufszentrums in der Hanauer Straße. Dort brachen sie mehrere Vitrinen auf und entwendeten den darin enthaltenen Schmuck. Die genaue Schadenshöhe steht aktuell noch nicht fest.

Die Ermittlungen wurden noch vor Ort durch die Münchner Kriminalpolizei aufgenommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hanauer Straße Einkaufszentrum (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

887. Pkw-Brand im Trappentreutunnel – Westend

Am Donnerstag, 16.06.2022, gegen 23:20 Uhr, geriet ein Pkw Peugeot im Trappentreutunnel in Fahrtrichtung zur Donnersbergerbrücke in Brand. Im Fahrzeug befanden sich eine 44-Jährige mit Wohnsitz in München als Beifahrerin und ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in Landshut als Fahrer. Die beiden Pkw-Insassen versuchten den Brand selbständig zu löschen. Nachdem sie das nicht schafften, riefen sie über den Notruf an.

Es wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei sowie mehrere Löschfahrzeuge der Feuerwehr zum Einsatzort geschickt. Der 27-Jährige telefonierte hier mit dem Notruf. Die Polizeibeamten am Notruf versuchten mehrmals beide Personen zum Verlassen des Gefahrenbereichs zu bewegen. Den Aufforderungen kamen beide nicht nach.

Der Tunnel wurde in beide Fahrtrichtungen für insgesamt eine Stunde komplett gesperrt. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, behinderte der 27-Jährige massiv die Löscharbeiten und die polizeiliche Unfallaufnahme. Er kam mehreren Platzverweisen nicht nach und musste in Gewahrsam genommen werden. Er wurde hier von einer Streife zur Polizeiinspektion 14 (Westend) gebracht.

Nach den Löscharbeiten und der Unfallaufnahme wurde er aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Das Fahrzeug brannte komplett aus. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. An der Fahrbahn entstand aufgrund der hohen Hitze ein leichter Sachschaden, der keine Auswirkungen auf den Fahrverkehr hatte. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden.

Nachdem die Löscharbeiten und die Unfallaufnahme erfolgt sind, wurde die Straße für den Verkehr wieder freigegeben.

Das Kommissariat 13 (u.a. Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird von einem technischen Defekt am Fahrzeug ausgegangen.

Hinweis der Münchner Polizei:

Bei Fahrzeugbränden im Bereich von Tunnel kann es zur Bildung von toxischen Gasen kommen, welche die Gesundheit massiv gefährden könnten.

Zudem kann mit einem hohen Temperaturanstieg im Bereich des brennenden Fahrzeuges gerechnet werden.

Wir raten Ihnen dazu, das Fahrzeug in jedem Fall zu verlassen, den Gefahrenbereich zu meiden und den Tunnel auf dem Rettungsweg zu verlassen.

Wenn der Gefahrenbereich verlassen wurde, sollte umgehend der Notruf über 110 oder 112 verständigt werden.

Folgen Sie den Anweisungen des Rettungspersonals oder der Polizei, um hier die höchstmögliche Sicherheit für sich und Dritte zu gewährleisten.

888. Diebstahl aus Warenhaus durch DNA-Abgleich geklärt – Giesing

Bereits im Zeitraum zwischen Samstag, 13.11.2021, 00:35 Uhr bis 02:30 Uhr, ereignete sich in einem Supermarkt am Giesinger Bahnhofsplatz ein Einbruchsdiebstahl. Der bis Dato unbekannte Täter gelangte über den Außenzaun des Supermarktes auf den Hinterhof und entwendet von dort eine unbekannte Anzahl von Leergutflaschen.

Durch die Spurensicherung konnten im Nachgang tatrelevante DNA-Spuren gesichert werden. Durch eine DNA-Untersuchung in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamtes konnte die Tat nun geklärt werden.

Der 25-Jährige Tatverdächtige mit Wohnsitz in München ist bereits wegen diverser anderer Taten im ähnlichen Deliktsbereich polizeilich bekannt. Der derzeitige Aufenthaltsort des 25-Jährigen ist nicht bekannt. Er ist zur Festnahme ausgeschrieben.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

889. Raubdelikt – Pasing

Am Montag, 13.06.2022, gegen 20:50 Uhr, befand sich eine 76-Jährige mit Wohnsitz in München auf dem Nachhausweg. An der Haltestelle Lohensteinstraße wartete sie auf den Bus, als aus der gegenüberliegenden Grünanlage ein ihr unbekannter Mann trat.

Dieser ging unvermittelt auf sie zu und entriss ihr eine Armkette. Anschließend rannte er mit der Beute wieder zurück über die Straße in Richtung Westbad.

Durch das Herunterreißen des Armbandes erlitt die Seniorin Abschürfungen am rechten Unterarm, die durch einen verständigten Rettungsdienst vor Ort versorgt wurden.

Unverzüglich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Münchner Polizei verliefen ohne Ergebnis.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, dunkelhäutig; dunkle Kleidung, vermutlich ein T-Shirt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lohensteinstraße (Trambahnhaltestelle der Linie 19), Agnes-Bernauer-Straße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

890. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Moosach

Am Donnerstag, 16.06.2022, gegen 08:12 Uhr, befuhr eine 29-Jährige mit einem Pkw Toyota den Georg-Brauchle-Ring in westliche Fahrtrichtung.

Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 55-Jähriger mit einem Pkw Opel vor einem Tankstellengelände auf Hausnummer 30 in den fließenden Verkehr einzufahren.

Beim Einfahren kollidierte er mit dem Pkw der 29-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto der 29-Jährigen weiter gegen einen Lichtmast geschleudert und kam schließlich auf dem Grünstreifen zum Stehen. Auch der Pkw des 55-Jährigen wurde in den Grünstreifen geschleudert.

Die alarmierten Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr versorgten die Unfallbeteiligten vor Ort, bevor sie in ein Krankenhaus transportiert wurden.

Im Bereich der Unfallstelle kam es für ca. eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen. Der Opel wurde im Zuge der Rettungsmaßnahmen schwer beschädigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

891. Festnahme nach schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern – Pasing

Am Mittwoch, 15.06.2022, gegen 19:30 Uhr, hielten sich eine 11-Jährige, eine 12-Jährige sowie ein 11-Jähriger (alle mit Wohnsitzen in München) auf dem Pasinger Bahnhofsplatz auf.

Unvermittelt näherte sich ihnen ein 64-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Bad-Tölz Wolfratshausen. Der 64-Jährige schrie laut umher und beleidigte die Kinder. Während er vor den Kindern stand, entblößte er sein Geschlechtsteil und sah sie dabei an.

Die Kinder entfernten sich umgehend. Sie verständigten die Polizei, welche den 64-jährigen Tatverdächtigen noch am Bahnhofsplatz festnehmen konnte. Da sich der 64-Jährige weiterhin sehr aggressiv verhielt, wurde er auf die Polizeiinspektion 45 (Pasing) gebracht und dort in Gewahrsam genommen.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

892. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Thalkirchen

Am Mittwoch, 15.06.2022, gegen 18:45 Uhr, entzog sich ein Motorradfahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle, die Beamte der Polizeiinspektion 29 (Forstenried) auf der Baierbrunner Straße durchführen wollten.

Im Rahmen seiner Flucht missachtete der Motorradfahrer einen von rechts kommenden Pkw Golf, eines 36-Jährigen mit Wohnsitz in München. Hier kam es zum Zusammenstoß. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, setzte der Motorradfahrer seine Flucht zu Fuß in Richtung S-Bahnhaltestelle in der Rupert-Mayer-Straße fort.

Das Motorrad wurde abgeschleppt. Der Fahrer des Golfs wurde nicht verletzt. An seinem Pkw entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Ca. eine Stunde später meldete sich der Motorradfahrer bei der Münchner Polizei und stellte sich. Bei ihm handelt es sich um einen 19-Jährigen, der in München wohnhaft ist.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme gab er als Grund seiner Unfallflucht an, dass er keine Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad besitzt. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der 19-Jährige wurde von der Polizeiinspektion aus entlassen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

893. Terminhinweis: Informations- und Präventionsstand des Polizeipräsidiums München anlässlich des 864. Geburtstages der Stadt München

Anlässlich des 864. Stadtgeburtstages der Stadt München in Kombination mit dem Jubiläum 50 Jahre Olympia begrüßt Sie das Polizeipräsidium München am

Sonntag, 19.06.2022 von 10:00 Uhr bis 21:00 Uhr

an einem Informations- und Präventionsstand im Bereich der Kaufingerstraße.

Am Standort finden Sie Ansprechpartner aus verschiedenen Bereichen der Münchner Polizei.

Für sämtliche Präventionsthemen ist unser Kommissariat 105 (Opferschutz / Prävention) vor Ort. Rund um das Thema Nachwuchs ist unsere Werbestelle ansprechbar.

Das Themenfeld Verkehr wird durch unserer Verkehrspolizei abgedeckt.

Für mögliche Anfragen von Medienvertretern wird unsere Pressestelle ebenfalls vor Ort sein.

Weitere hilfreiche Informationen zum Stadtgeburtstagsfest finden Sie hier:

https://www.muenchen.de/veranstaltungen/event/8060.html