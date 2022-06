NÜRNBERG. (758) Am frühen Donnerstagmorgen (16.06.2022) ereignete sich eine körperliche Auseinandersetzung in der Nürnberger Innenstadt in deren Verlauf ein Mann mit einem Messer verletzt wurde. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 02:00 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken Mitteilungen ein, wonach sich in der Königstraße / Ecke Luitpoltstraße eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ereignen solle.

Beim Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzungen konnten nur noch offenbar Unbeteiligte, sowie ein 32-jähriger Mann angetroffen werden. Der 32-Jährige wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge im Verlauf der Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt und dementsprechend in ein Krankenhaus zur medizinischen Versorgung gefahren.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte leitete nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-6115 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold