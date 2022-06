STOCKHEIM, LKR. KRONACH. Ein Unbekannter versuchte in Stockheim am Mittwochnachmittag einer 59-Jährigen die Handtasche zu entreißen. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 15.30 Uhr war die 59-Jährige in der Sparkasse in der Kronacher Straße und hob von dem Automaten Geld ab. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein weiterer Mann in der Filiale. Im Anschluss verließ die Frau die Bank und stieg in ihr Fahrzeug, welches direkt vor dem Geldhaus parkte. Gerade als die 59-Jährige ihre Handtasche mit dem Geld auf dem Beifahrersitz legte, riss der Mann, mit dem sie sich zuvor in der Bank befand, die Beifahrertür auf und versuchte die Handtasche zu stehlen. Die Frau reagierte jedoch schnell und es gelang ihr diese festzuhalten.

Daraufhin rannte der Dieb ohne Beute zu Fuß in Richtung Neukenroth. Eine eingeleitete Fahndung durch die Polizei Kronach blieb bisher erfolglos.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

zwischen 20 und 25 Jahre alt

zirka 170 Zentimeter groß und schlank

dunkle Hautfarbe

kurze Haare und einen flaumigen Bart

er trug eine Jeans und ein dunkles T-Shirt mit verwaschenem Muster und eine schwarze Kappe

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise:

Wer hat zur Tatzeit die beschriebene Person in der Kronacher Straße beobachtet?

Wer kennt den Mann und kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.