WAISCHENFELD, LKR. BAYREUTH. Tödliche Verletzungen erlitt am Donnerstagabend ein 49-jähriger Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor. Sein Mitfahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Gegen 19.45 Uhr befuhr der Kradfahrer mit seinem 16-jährigen Sohn als Sozius die Kreisstraße von Waischenfeld in Richtung Volsbach. Zum selben Zeitpunkt war auch ein 21-Jähriger mit seinem Traktorgespann auf der Kreisstraße in gleiche Richtung unterwegs. Als der 49-jährige Motorradfahrer das landwirtschaftliche Gespann überholen wollte, übersah er, dass der 21-Jährige in diesem Moment nach links in ein Feld abbog. Der Motorradfahrer prallte gegen den Traktor und der 49-Jährige sowie sein Sozius wurden von dem Fahrzeug geschleudert.

Bei dem Zusammenstoß zog sich der aus Creußen stammende Motorradfahrer tödliche Verletzungen zu. Sein Sohn erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden.

Zur Klärung des Unfallhergangs kam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth ein Sachverständiger an die Unfallstelle und unterstützte die Beamten der Pegnitzer Polizei bei der Unfallaufnahme. Die Kreisstraße war für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis in die frühen Freitagmorgenstunden gesperrt.

An dem Motorrad entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. An dem Traktor von zirka 5.000 Euro