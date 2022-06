MARKTLEUTEN, LKR. WUNSIEDEL. Ein Brand an einem Mehrfamilienhaus beschäftigte am frühen Donnerstagmorgen zahlreiche Einsatzkräfte. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 3 Uhr ging die Mitteilung über den Brand an dem Wohnhaus im St.-Wolfgang-Weg ein. Rund 60 Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizei eilten daraufhin zum Brandort.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler geriet nach einer Gartenfeier ein ans Wohnhaus angebauter Holzschuppen in Vollbrand. Die Flammen griffen im Anschluss an die Außenfassade und an den Dachstuhl des Wohnhauses über.

Glücklicherweise blieben alle fünf Bewohner des Hauses dabei unverletzt. Dies haben die zwischen 14 und 52 Jahre alten Personen auch einem Rauchmelder zu verdanken, der rechtzeitig Alarm schlug.

Der Feuerwehr gelang es zwar schnell den Brand zu löschen, jedoch dürfte an dem Mehrfamilienhaus ein Sachschaden von mindestens 100.000 Euro entstanden sein.