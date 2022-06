879. Staatsschutzrelevantes Körperverletzungsdelikt – Englischer Garten

Am Samstag, 11.06.2022, hielt sich ein 54-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Schwandorf im Bereich des Englischen Gartens auf. Dort wurde er von einem unbekannten Mann nach seiner Staatsangehörigkeit befragt und antworte wahrheitsgemäß, dass er Ukrainer sei.

In der Folge schlug der unbekannte Täter dem 54-Jährigen ins Gesicht. Nachdem dieser durch den Schlag zu Boden ging, trat der Täter gegen den Kopf des 54-Jährigen. Nach aktuellem Ermittlungsstand verlor der 54-Jährige durch die Gewalteinwirkung kurzzeitig das Bewusstsein. Im Anschluss an die Tathandlungen entfernte sich der Täter mit mehreren weiteren Personen von der Tatörtlichkeit

Mehrere Passanten konnten den Übergriff beobachten und verständigten Polizei und Rettungsdienst.

Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne den gewünschten Erfolg.

Der 54-Jährige wurde verletzt und durch den Rettungsdienst zur ambulanten medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 45 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 175 cm, schlank, eine genauere Beschreibung liegt nicht vor

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Englischen Gartens, Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 45, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

880. Mehrfache Sachbeschädigung durch Schmierschriften; zwei Tatverdächtige festgenommen – Untersendling

Am Mittwoch, 27.04.2022, gegen 01:15 Uhr, kontrollierte zivile Streife der Polizeiinspektion 15 (Sendling) in der Oberländerstraße einen 19-Jährigen und einen 21-Jährigen (beide mit Wohnsitzen in München). Bei dem 19-Jährigen wurde eine Farbspraydose aufgefunden.

Zwischenzeitlich suchte eine weitere hinzugerufene Streifenbesatzung der Polizeiinspektion 15 (Sendling) den Bereich um die Kontrollörtlichkeit ab und konnte in unmittelbarer Nähe zwei frische Graffitis feststellen.

Sowohl bei dem 19-Jährigen als auch bei dem 21-Jährigen konnten weitere Tatmittel aufgefunden werden. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Graffiti eingeleitet.

Der 19-Jährige zeigte sich geständig und er nannte weitere Tatörtlichkeiten. Der 21-Jährige wollte keine weiteren Angaben machen. Beide Personen wurden vorläufig festgenommen und nach Beendigung der Sachbearbeitung von der Dienstelle aus entlassen.

Im Rahmen der polizeilichen Sachbearbeitung konnten den beiden Tatverdächtigen mehrere Taten zugeordnet werden. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzt mehreren Tausend Euro.

Bei dem 21-Jährigen konnte eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Gegen ihn wurde zusätzlich eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 23 (u.a. Graffiti) übernommen.

881. Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen; eine Person verletzt – Hohenbrunn

Am Mittwoch, 15.06.2022, gegen 06:50 Uhr, befuhr ein 45-Jähriger aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen mit einem Skoda Pkw die Rosenheimer Landstraße in Hohenbrunn in Fahrtrichtung München. An der Einmündung zur Autobahnabfahrt der A 99 wollte er der Rosenheimer Landstraße weiter folgen.

Zur gleichen Zeit verließ ein 42-jähriger Tscheche mit einem Mercedes Klein-Lkw die A 99 an der Anschlussstelle Ottobrunn. Er befuhr die Autobahnabfahrt auf dem linken von zwei möglichen Fahrstreifen und wollte an der Einmündung zur Rosenheimer Landstraße nach links in Richtung Höhenkirchen abbiegen.

Neben dem 42-Jährigen fuhr ein 57-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg mit einem MAN Lkw und wollte ebenfalls an der Einmündung nach links in die Rosenheimer Landstraße in Richtung Höhenkirchen abbiegen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhren sowohl der 42-Jährige als auch der 57-Jährige bei für sie geltendem Grünlicht in die Einmündung ein, jedoch missachtete der 45-Jährige das für ihn geltende Rotlicht, weshalb es zum Zusammenstoß kam.

Durch den Verkehrsunfall wurde der 45-Jährige leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.

Für die Unfallaufnahme musste die Rosenheimer Landstraße in Richtung Höhenkirchen für eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.