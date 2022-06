1141 - Küchenbrand in Wohnung

Oberhausen - Am 14.06.2022, gegen 09:45 Uhr, kam es in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Oettinger Straße zu einem Brand. Ersten Ermittlungen zufolge entstand der Brand in der Küche im Bereich des Herdes. Die angerückte Berufsfeuerwehr Augsburg konnte den Brand schnell löschen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Alle Bewohner konnten rechtzeitig das Anwesen verlassen. Der Sachschaden wird auf einen Betrag im oberen fünfstelligen Eurobereich geschätzt. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die dreiköpfige Familie kam in einer Notunterkunft der Stadt Augsburg unter. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache werden von der PI Augsburg 5 geführt, ein vorsätzliches Handeln wird derzeit jedoch ausgeschlossen.

1142 - Sachbeschädigungen an Pkw

Innenstadt - In der Nacht von Montag auf Dienstag (13./14.06.2022) beschädigte ein Unbekannter ein im Hohen Weg (Bereich der einstelligen Hausnummern) geparktes Taxi der Marke Mercedes. Der Geschädigte fand an der Beifahrertüre Dellen und Kratzer vor, die offensichtlich mutwillig verursacht wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Lechhausen - Ebenfalls in der Nacht von Montag auf Dienstag (13./14.06.2022) verkratzte ein Unbekannter in der Brunnenstraße (Bereich der 20er Hausnummern) einen weißen Pkw, Mazda CX-5. Der Pkw stand ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand und wurde durch tiefe Kratzer an der Fahrertüre beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.



Firnhaberau - Am 14.06.2022, zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr, parkte der Geschädigte seinen schwarzen Pkw, VW Golf, auf dem Parkplatz eines Sportgeländes in der Schillstraße (Bereich der 100er Hausnummern). Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er eine eingeschlagene Seitenscheibe fest. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

1143 - Vandalismus in leerstehender Gewerbeeinheit

Lechhausen - Am 14.06.2022, gegen 18:00 Uhr, wurde die Polizei zu einem Brand in einem ehemaligen Gartencenter in der Stätzlinger Straße (Bereich der 90er Hausnummern) hinzugerufen. In dem leerstehenden Gebäude stellten die Beamten diverse angezündete Gegenstände, u. a. einen Stuhl, fest. Weiterhin wurden Wände und Scheiben mit Graffitis beschmiert. Offensichtlich hielten sich mutmaßlich Jugendliche regelmäßig in dem Anwesen auf und zerstörten das noch vor Ort befindliche Inventar. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, dürfte sich aber im niedrigen dreistelligen Eurobereich bewegen.

1144 - Kleinkraftrad entwendet

Bärenkeller - Am 14.06.2022, zwischen 13:30 Uhr und 18:45 Uhr, stellte die Geschädigte ihr grünes Kleinkraftrad der Marke Yamaha im Drosselweg im Bereich der einstelligen Hausnummern ab. Als sie es wieder benutzen wollte war es weg. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

1145 - Fahrradunfall unter Alkoholeinfluss

Pfersee - Am 14.06.2022, gegen 21:20 Uhr, wurde eine Polizeistreife zu einem Fahrradunfall in der Eberlestraße (Bereich der 50er Hausnummern) hinzugerufen. Die Beamten stellten schnell fest, dass der Radfahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von rund 2,2 Promille. Dies dürfte auch der Grund für seinen Fahrfehler und den alleinbeteiligten Sturz gewesen sein. Glücklicherweise verletzte sich der 32-Jährige nur leicht am Arm. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

1146 - Nach Drogenfahrt: Einsicht und Dank an die Polizeibeamten

Oberhausen - Am 14.06.2022, gegen 21:50 Uhr, hielten Beamte der Polizeiinspektion Augsburg 5 in der Ulmer Straße einen 21-jährigen Pkw-Fahrer zur Verkehrskontrolle an. Der Mann zeigte drogentypische Ausfallerscheinungen und roch nach Marihuana. Darauf angesprochen gab er zu, eine geringe Menge Marihuana bei sich und auch konsumiert zu haben. Die Beamten stellten das Betäubungsmittel sicher, unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Nicht lange nach seiner Entlassung von der Polizeidienststelle ging bei dieser eine E-Mail des Mannes ein. Darin bedankte er sich bei den Beamten -trotz seines Fehlverhaltens- für den professionellen und höflichen Umgang mit ihm. Er gelobte weiterhin der Polizei künftig keinen Ärger mehr zu bereiten. Trotz seiner Reue erhielt der 21-jährige eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetzt und wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss.

1147 - Besondere Beute nach Ladendiebstahl aufgefunden

Innenstadt - Am 14.06.2022, gegen 11:30 Uhr, wurde die Polizei zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Bgm.-Fischer-Straße (Bereich der einstelligen Hausnummern) hinzugerufen. Ein deutlich alkoholisierter 49-Jähriger hatte das Geschäft trotz vorliegendem Hausverbot wegen eines vorangegangen Diebstahls betreten und erneut einen Ladendiebstahl begangen. Neben den entwendeten Lebensmitteln gelangte er offensichtlich aber auch an ein hochwertiges Smartphone, welches er an sich nahm und einsteckte. Die Beamten fanden es bei einer körperlichen Durchsuchung des Mannes. Die Tat rührte offensichtlich nicht lange her, da die Beamten beim Verlassen des Geschäfts von einem 31-Jährigen auf das Smartphone angesprochen wurden. Dieser hatte es genau an dem Ort, an dem sich die Beamten mit dem 49-Jährigen befanden geortet. Die gesamte Beute des Mannes wird auf rund 500 Euro geschätzt. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und Diebstahl eingeleitet.