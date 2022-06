WAIDHAUS. Die Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus konnten mit zwei Aufgriffen in den letzten Tagen ihren gutes Gespür bei der Kriminalitätsbekämpfung unter Beweis stellen.

Am 10. Juni 2022, gegen 23:00 Uhr, kontrollierten die Fahnder einen Fiat Ducato mit rumänischer Zulassung auf einem Parkplatz an der A6 bei Pleystein kurz vor der tschechischen Grenze. Ein 39-jähriger Osteuropäer war alleine mit dem voll beladenen Fahrzeug unterwegs. Die genaue Überprüfung der Ladung wurde anschließend in der Durchsuchungshalle der GPI Waidhaus durchgeführt. Hierbei konnte eine Vielzahl von originalverpackten Gartengeräten, mehrere Rollen Kupferdraht, hochpreisige Markenwerkzeuge und Bauwerkzeuge aufgefunden werden. Insgesamt waren es über einhundert Gegenstände. Der Mann konnte keinerlei Eigentumsnachweise vorlegen. Da jedoch auf einigen Schachteln Firmenaufkleber vorhanden waren, konnte durch aufwendige Ermittlungen herausgefunden werden, dass es sich um Diebesgut von drei Tatorten im Raum Augsburg handelt. Es handelt sich dabei um einen Firmeneinbruch, bei dem die originalverpackten Geräte entwendet wurden, einem besonders schweren Fall des Diebstahls von einer Baustelle und einem Aufbruch von Baucontainern. Das sichergestellte Diebesgut wird auf einen Wert von ca. 70.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeiinspektion Dillingen geführt. Der Beschuldigte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Augsburg vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft beantragten Untersuchungshaftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am 13. Juni 2022, gegen 09:45 Uhr, wurde durch die Schleierfahnder ein rumänisches Fahrzeuggespann, bestehend aus einem Kleintransporter und einem Anhänger, an der BAB A6 bei Vohenstrauß kontrolliert. Es befanden sich neun rumänische Staatsangehörige im Fahrzeug, welche angaben, auf dem Weg nach Rumänien zu sein. Bei der Kontrolle des Fahrzeuggespanns wurden neun Fahrräder, 26 Handys, mehrere Werkzeugmaschinen und ein Laptop aufgefunden. Bei drei Rädern stellte sich sofort heraus, dass diese im Raum Köln gestohlen wurden. Ebenso waren mehrere der aufgefundenen Mobiltelefone als gestohlen gemeldet. Auch der Laptop wurde zwei Tage vorher im Raum Köln entwendet. Der Wert der sichergestellten Gegenstände beläuft sich auf ca. 25.000 Euro. Der Großteil der Fahrzeuginsassen war in der Vergangenheit schon wegen ähnlicher Delikte aufgefallen und angezeigt worden. Dieser Umstand und weil die Personen keinen Eigentumsnachweis erbringen konnten, besteht der Verdacht, dass es sich bei den weiteren Gegenständen ebenfalls um Diebesgut handelt. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.Opf. hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Bandendiebstahls übernommen.