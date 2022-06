Mit der Pressemeldung vom 05.06.2022 teilte die PI Rain folgendes mit:

Rain - In der Freitagnacht (03.06.2022 auf den 04.06.2022) kam es in der Zeit von 18:00 Uhr bis 11:00 Uhr zu einem schadensträchtigen Einbruch in Rain. Dabei hebelten die bislang unbekannten Täter ein im Erdgeschoss befindliches Fenster auf und gelangten so in die neu gebaute Lagerhalle. Daraus entwendeten sie die fabrikneuen Werkzeuge einschließlich Zubehör der Fa. Stihl, die für den Verkauf bestimmt waren. Ferner wurden auch die Computer und Monitore der Firma sowie ein Kühlschrank durch die Täter mitgenommen. Der Abtransport des Stehlgutes vom Firmengelände dürfte mit einem größeren Lieferfahrzeug erfolgt sein. Der vorläufig bezifferte Beuteschaden beläuft sich auf etwa 60.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen nach den Tätern wurden durch die Kriminalpolizei Dillingen übernommen.

Weiterhin berichteten wir mit der Pressemeldung Nr. 1083 vom 14.06.2022 folgendes:

Lechhausen - Zwischen dem 03.06.2022 und dem 07.06.2022 brachen ein oder mehrere Täter mehrere Baucontainer in der Zusamstraße 11 auf. Neben mehreren hundert Liter Dieselkraftstoff wurden auch etliche Baumaschinen entwendet. Der gesamte Beuteschaden beläuft sich auf nahezu 8.000 Euro. Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

- - -ab hier neu- - -

Bei einer am Freitag (10.06.2022), gegen 23:00 Uhr, in der Nähe von Waidhaus durchgeführten Schleierfahndungs-Kontrolle entdeckten Beamte der Grenzpolizei Waidhaus in einem Kleintransporter mit rumänischen Kennzeichen eine Vielzahl an Baumaschinen. Bei der genaueren Überprüfung wurden Bezüge zu Diebstählen im Zuständigkeitsbereich des PP Schwaben Nord hergestellt. Durch die am Wochenende gemeinsam geführten umfangreichen Ermittlungen der Kripo Dillingen zusammen mit der GPI Waidhaus wurde letztlich eine Vielzahl der aufgefundenen Geräte den vorgenannten Einbrüchen, aber auch anderen Taten im Raum Augsburg zweifelsfrei zugeordnet. Der Wert der aufgefundenen Geräte beläuft sich auf geschätzte 70.000 Euro. Sowohl das Fahrzeug als auch die Gerätschaften wurden sichergestellt.

Gegen den 39-jährigen osteuropäischen Fahrer ergab sich im Zuge der Ermittlungen der dringende Tatverdacht einer Beteiligung an mindestens drei Einbrüchen. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Ermittlungsrichter des AG Augsburg vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Untersuchungshaftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 39-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen, insbesondere nach weiteren Tatbeteiligten, werden bei der Kripo Dillingen fortgeführt. In diesem Zusammenhang bitte die Kripo Dillingen um Hinweise unter 09071/56-0. Insbesondere sind folgende Fragen von großer Bedeutung: