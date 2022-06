NEUSTADT BEI COBURG. Einbrecher drangen am Dienstag in ein Wohnhaus in der Müllerstraße in Neustadt bei Coburg ein und durchwühlten auf der Suche nach Diebesgut mehrere Räume. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Unbekannte verschafften sich, vermutlich über eine gekippte Terrassentür, Zutritt zu den Räumlichkeiten des 60-jährigen Wohnungsinhabers. Im Zeitraum zwischen 4.30 und 15 Uhr durchsuchten die Diebe sämtliche Schränke und hinterließen dabei ein großes Chaos.

Die Einbrecher verursachten keinen Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen fehlt auch nichts.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu auffälligen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 mit der Kriminalpolizei Coburg in Verbindung zu setzen.