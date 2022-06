MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Nachdem es am Dienstagvormittag zu einem größeren Rettungseinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wegen einer unbekannten toten Person im Main gekommen war, ist die Identität des Mannes nun geklärt. Aufgrund derzeitiger Erkenntnisse der Kriminalpolizei Würzburg ist von einem Unglücksfall auszugehen.



Wie bereits berichtet, konnte nach Mitteilung bei der Leitstelle von Rettungsdienst und Feuerwehr am Dienstag eine im Main treibende Person kurz nach 11:00 Uhr nur noch leblos geborgen werden. Sofort eingeleitete Reanimationsversuche blieben erfolglos. Die Identität der verstorbenen Person war zunächst unbekannt.



Nachdem am Dienstabend bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld eine Vermisstenanzeige eingegangen war, konnte die Identität des Mannes nun geklärt werden. Es handelt sich hierbei um einen 66-Jährigen aus Marktheidenfeld, der zuletzt am Dienstag um 08:30 Uhr gesehen wurde.



Hinweise auf eine Straftat oder ein Fremdverschulden liegen weiterhin nicht vor. Dem aktuellen Ermittlungsstand nach muss von einem tragischen Unglücksfall ausgegangen werden. Zur Klärung der Todesursache hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion beantragt.