REGEN (LKRS. REGEN). Am Dienstagmittag (14.06.2022) kam es zu einem Brand einer Pelletsfabrik im Regener Gewerbegebiet. Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

Gegen 13:20 Uhr wurde ein Brand eines Lüftungsturms in einer Pelletsfabrik in Regen gemeldet. In der Fabrik werden u.a. Holzspäne getrocknet und weiter zu Pellets verarbeitet. Nach ersten Einschätzungen wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Flammen griffen auch auf den zweiten Turm über, konnten jedoch von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Die genaue Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden, er dürfte jedoch bei einem sechsstelligen Betrag liegen.

Hinweise auf vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung haben sich bislang nicht ergeben.

Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecherin, POKin Weigerstorfer Yvonne, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 15.06.2022,12:00 Uhr