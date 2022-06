ROSENHEIM. Am 4. Juni 2022 kam es in einem Drogeriemarkt in der Kufsteiner Straße zu einer exhibitionistischen Handlung vor Kindern. Das Fachkommissariat 1 der Kripo Rosenheim übernahm die Ermittlungen und sucht nun die Geschädigten.

Bereits am 4. Juni 2022 kam es in einem Drogeriemarkt in der Kufsteiner Straße in Rosenheim zu einer exhibitionistischen Handlung vor Kindern. Ein zunächst unbekannter Mann habe sein Glied vor drei Mädchen entblößt. Die Mutter der drei Mädchen meldete den Vorfall der Filialleitung und verließ anschließend den Drogeriemarkt. Die Personalien der Mutter und Ihrer Töchter sind leider nicht bekannt.

Der Vorfall wurde erst letzte Woche bei der Polizeiinspektion Rosenheim zur Anzeige gebracht. Nach ersten Recherchen übernahm das Fachkommissariat 1 der Kripo die Untersuchungen in dem Fall. Aufgrund der Ermittlungen richtet sich der Tatverdacht nun gegen einen 53-jährigen Mann aus dem Landkreis.

Die Ermittler der Kripo Rosenheim bitten um Hinweise, die zur Klärung der Tat beitragen können:

Wer konnte am Samstag in dem Drogeriemarkt in der Kufsteiner Straße oder auch sonst Beobachtungen machen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Trat der Mann vielleicht sogar wiederholt als Exhibitionist auf?

Des Weiteren sind die Mutter und deren drei Mädchen (möglicherweise im Grundschulalter) bislang nicht namentlich bekannt, welche als wichtige Zeugen in Frage kommen könnten. Die Frau möchte sich bitte ebenfalls mit der Kripo in Verbindung setzen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer (08031) 200-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.