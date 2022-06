MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Am späten Dienstagvormittag kam es zu einem größeren Rettungseinsatz, nachdem einer Zeugin eine leblose Person im Main aufgefallen war. Derzeit ist die Identität des älteren Herrn noch unbekannt. Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die weiteren Ermittlungen übernommen.



Kurz nach 11:00 Uhr ging die Mitteilung bei der Leitstelle von Rettungsdienst und Feuerwehr ein, dass eine leblose Person auf dem Wasser treiben soll. Unverzüglich lief ein größerer Rettungseinsatz unter Beteiligung der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Wasserrettung und der Polizei an. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hatte sich ein 33-jähriger Passant bereits in den Main begeben und die leblose Person geborgen. Sofort eingeleitete Reanimationsversuche durch den Rettungsdienst und Beamte der Polizeiinspektion Marktheidenfeld, welche der eingetroffene Notarzt fortsetzte, blieben erfolglos.



Die Ermittlungen zur Identität des Leichnams und zu den Umständen des Ablebens werden durch die Kriminalpolizei Würzburg geführt. Hinweise, die auf eine Straftat im Zusammenhang mit dem Tod des älteren Mannes hindeuten, liegen derzeit nicht vor.