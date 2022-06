1136 – Exhibitionistische Handlungen – Zeugen gesucht

Stadtbergen - Bereits am vergangenen Sonntag (12.06.2022) hielt sich eine 39-jährige Frau gegen 16.30 Uhr im Bereich eines Feldweges nahe dem Eibenweg in Stadtbergen auf.

Als sie plötzlich ein Stöhnen vernahm, erblickte sie neben sich einen Mann, der offensichtlich an seinem Glied manipulierte. Der Mann floh nach dem Blickkontakt in westliche Richtung.

Der Unbekannte wurde folgendermaßen beschrieben:

Mitte 50, ca. 175 cm groß und schlank.

kurze Haare, trug eine Brille und hatte allgemein ein west-/ bzw. nordeuropäisches Erscheinungsbild.

Zudem trug er offensichtlich Damenbekleidung in Form eines schwarzen BHs, einem hellblauen Damen Oberteil und Leggins.

Die PI Augsburg 6 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 0821/323 2610.

1137 - Sachbeschädigung durch Brandlegung an Mülltonnen

Lauingen - Nachdem bereits in der Nacht des 12.06.2022 in der Riedhauser Straße der Inhalt von zwei Mülltonnen in Brand gesteckt wurde, stellte nun ein Verantwortlicher fest, dass am vergangenen Wochenende ebenfalls eine Papiermülltonne, die vor der Hyazinth-Wäckerle-Mittelschule am Marienweg abgestellt war, in Brand gesteckt wurde.

Dabei wurde die angrenzende Fassade durch Ruß erheblich beschädigt, außerdem wurden Teile der in der Fassade verlaufenden Elektronik beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

In allen Fällen bittet die PI Dillingen unter der Tel. 09071/56-0 um Zeugenhinweise.

1138 - Auffahrunfall mit ca. 40.000 € Sachschaden

Diedorf - Am Montagnachmittag ereignete sich auf der B300 auf Höhe von Lettenbach ein Auffahrunfall, an welchem drei Fahrzeuge beteiligt waren.

Eine 24-jährige Autofahrerin befuhr die B300 von Augsburg kommend in Richtung Diedorf. Auf Höhe der OMV-Tankstelle musste sie verkehrsbedingt anhalten. Ein 20-Jähriger, welcher hinter ihr fuhr, bemerkte dies auch und hielt ebenfalls an. Der 46-jährige Fahrer eines Renault Clio erkannte die Situation jedoch zu spät, fuhr auf den Audi A4 des 20-Jährigen auf und schob diesen auch noch auf den Fiat 500 der 24-Jährigen.

Sowohl am Renault, als auch am Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Auch der Fiat wurde am Heck stark beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.