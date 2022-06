TIRSCHENREUTH, LKR. TIRSCHENREUTH. Unbekannte Einbrecher drangen über das Wochenende in ein Autohaus ein und entwendeten ca. 30 Autoradsätze. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen Samstagmittag, 11. Juni 2022, und Montagmorgen, 13. Juni 2022, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu der Lagerhalle eines Autohauses in der Äußeren Regensburger Straße in Tirschenreuth und entwendeten daraus etwa 30 Autoradsätze im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages. Zudem entstand durch den Einbruch ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro am Gebäude. Der Tatort liegt auf der gegenüberliegenden Straßenseite der dm- und Aldi-Filialen an der Äußeren Regensburger Straße.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen übernommen und bittet dringend um Zeugenhinweise. Die Verladung einer derartigen Menge an Rädern dürfte eine gewisse Zeit in Anspruch genommen haben und könnte in der dicht besiedelten Gegend möglicherweise bemerkt worden sein. Hinweise zu dem oder den Tätern, zu möglicherweise benutzten Fahrzeugen oder sonstige Beobachtungen werden unter der Telefonnummer 0961/401-2222 oder über jede andere Polizeidienststelle erbeten.