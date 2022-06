871. Organisierter Callcenterbetrug; Falsche Polizeibeamte – Neuperlach

Am Montag, 13.06.2022, zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr, wurde eine über 60-Jährige mit Wohnsitz in München von einem bislang unbekannten Täter telefonisch kontaktiert. Dieser gab an, Polizeibeamter zu sein und teilte mit, dass in der Nähe zwei Einbrecher festgenommen wurden. Diese hätten einen Zettel mit dem Namen der Frau mitgeführt.

Durch die manipulative Gesprächsführung gelang es dem Täter die über 60-Jährige dazu zu bringen, ihre Wertgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro in eine Tüte zu legen und anschließend an eine unbekannte männliche Person zu übergeben.

Die AG Phänomene hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Der Abholer wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, osteuropäisches Erscheinungsbild, kurze Haare, bekleidet mit einem schwarzen Langarmshirt und einer langen beigen Hose



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Karl-Marx-Ring, Putzbrunner Straße, Fritz-Erler-Straße und Kafkastraße (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3, AG Phänomene, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden fast immer den Trick, dass sie die Angerufenen über vermeintliche Einbrüche in der Nachbarschaft informieren. Sie behaupten, dass diese deshalb in der Wohnung mögliche Geld- bzw. Schmuckbestände kontrollieren müssten.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde. Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, die sich nicht eindeutig legitimieren können.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Machen Sie am Telefon niemals Angaben über Ihre finanziellen Verhältnisse und teilen Sie keine Bankverbindungsdaten mit.



Beachten Sie vor allem:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen

872. Raubdelikt – Englischer Garten

Am Montag, 13.06.2022, gegen 22:45 Uhr, befanden sich zwei 18-Jährige zusammen mit weiteren Bekannten im Bereich der Karl-Theodor-Wiese im Englischen Garten. Dort wurden sie von vier ihnen unbekannten Personen angegangen.

Der eine 18-Jährige (mit Wohnsitz in Hof) wurde an beiden Armen festgehalten und unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Daraufhin nahmen zwei der vier bislang unbekannten Täter aus der Umhängetasche des 18-Jährigen dessen Geldbeutel und Bargeld.

Der zweite 18-Jährige (mit Wohnsitz in Münchberg) wurde durch einen Täter ebenfalls verbal bedroht und zur Herausgabe seiner Musikbox aufgefordert. Unter dem Eindruck der Gewaltandrohung händigte er seine Musikbox aus, während durch einen weiteren Täter sein Geldbeutel samt Kreditkarten entwendet wurde.

Im Anschluss flüchteten die vier Täter in unbekannte Richtung. Die beiden 18-Jährigen wurden nicht direkt körperlich angegriffen und erlitten keine Verletzungen.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Die Täter wurden wie folgt beschrieben:



Täter 1:

Männlich, ca. 18 bis 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß; dunkelhäutig, sprach deutsch mit Slang; vermummt mit Skimaske, dunkle Kleidung, vermutlich schwarze North-Face-Weste



Täter 2:

Männlich, ca. 18 bis 20 Jahre als, ca. 175 cm groß, dunkelhäutig, dünne Statur; hellblaues Oberteil, hatte eine Umhängetasche von Gucci bei sich



Täter 3:

Männlich, ca. 20 bis 25 Jahre alt, ca. 190 cm groß; dunkelhäutig, schwarzer Reißverschlusspullover mit Kapuze, dunkle Jeans



Täter 4:

Männlich, ca. 20 bis 25 Jahre alt, ca. 190 cm groß, dunkelhäutig, lockige schwarze Haare



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Karl-Theodor-Wiese (Englischer Garten) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

873. Einbruch in Autohaus – Milbertshofen

Im Zeitraum zwischen Freitag, 10.06.2022, 16:40 Uhr, bis Montag, 13.06.2022, 06:45 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf derzeit ungeklärte Weise in das Gebäude.

Innerhalb des Autohauses gelangten die Täter durch weitere Werkstätten und unversperrte Türen bis zur dazugehörigen Kfz.-Werkstatt. Dort wurde die Rückseite eines Tresors aufgebohrt und das darin befindliche Bargeld in Höhe von ca. 400 Euro entnommen. Abgesehen von dem aufgebohrten Tresor wurden keine anderen Werkstatt- oder Büroräumlichkeiten durchsucht.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Frankfurter Ring, Ingolstädter Straße und Knorrstraße (Milbertshofen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.