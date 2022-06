LAUF AN DER PEGNITZ. (752) Am vergangenen Wochenende (11.-13.06.2022) hatten Unbekannte in eine Baustelle in Röthenbach an der Pegnitz eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Samstag 13:00 Uhr bis Montag, 05:00 Uhr hatten der oder die unbekannten Einbrecher mehrere Lagerbuchten verschiedener Firmen im Keller der Baustelle in der Rückersdorfer Straße aufgebrochen und daraus Elektrowerkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Mit ihrer Beute waren die Täter unerkannt geflüchtet.

Die Schwabacher Kripo bittet deshalb eventuelle Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Baustelle beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Rainer Seebauer / bl